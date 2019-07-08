BOTAŞ'ın iskelesi devleşti arz güvenliği artırıldı

Miray ÇİMEN

Milli Enerji ve Maden Politikaları çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yürüttüğü bir çalışma daha tamamlandı. 1994'ten itibaren gemilerle LNG ithalatının yapıldığı BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali’ne gelen gemilerden LNG boşaltımı yapılarak doğal gaz ana iletim hattına gazlaştırılarak sevkiyatı gerçekleştiriliyor. Doğal gaz arz güvenliğini sağlamak amacıyla BOTAŞ tarafından yürütülen yatırımlar sonucunda şimdi ise İskele Genişletme Projesi neticesinde iskelenin uzunluğunu 440 metreye çıkartarak 266 bin metreküp kapasiteli 355 metre uzunluğuna sahip olan Q-Max ebat gemilerin iskeleye yanaşmasına imkân sağladı. Yenilenme öncesinde 40 bin ile 130 bin metreküp kapasiteli gemiler, iskeleye yanaşabiliyordu.

Al Sheehaniya gemisi güvenle yanaştı

Hali hazırda dünyada en büyük LNG taşıma kapasitesine sahip olan Q-Max/Q-Flex ebat gemilerinden IMO: 9360831 numaralı Qatargaz–Nakilat firmasına ait 210 bin 200 metreküp LNG taşıma kapasiteli Q-Flex ebat Al Sheehaniya Gemisi’nin Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi geçişleri; emniyet tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Q-Flex Al Sheehaniya gemisi ile birlikte BOTAŞ LNG Terminali’ne ilk defa bu ölçülerde Q-Flex ebat gemi yanaşmış oldu.