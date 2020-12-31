Araç muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunludur ve sadece yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK’te araç muayenesi yapılır. Peki, Araç muayene ücreti 2021 ne kadar? Araç muayene randevusu nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2021 NE KADAR?

Her yıl düzenlenen araç muayene ücretlerinde 2021 yılı için %9,11 oranında bir artış olması öngörülüyor. Bu fiyat artışıyla birlikte araç muayene ücreti 2021 fiyatları şu şekilde güncelleniyor:

Traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet: 190,54 TL (2020 yılı fiyatı: 174,64 TL) ,

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork: 373,37 TL (2020 yılı fiyatı: 342,20 TL),

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker: 504,69 TL (2020 yılı fiyatı: 462,56 TL).

2020 yılında 80 TL olan egzoz muayene bedelinin 2021 yılında 87,28 TL olması bekleniyor.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayene randevusu almak isteyenler, TÜVTÜRK’ün internet sitesi üzerinden ücretsiz randevu bölümünü doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor. Araç sahiplerinden, Plaka No, Ruhsat Seri ve No ile şehir gibi bilgiler istenecektir.

Verilen bilgiler sonucunda istenilen gün ve saatte araç muayene randevusu oluşturulabilir. Randevularında değişiklik yapmak isteyen vatandaşlar, site içerisindeki aynı bölümden bilgilerini güncelleyebilir.