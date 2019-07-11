ALO 170 nedir? vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 170 hattını arayan kişiler; iş, sosyal, yasal hakları ve konuya ilişkin tüm merak ettiklerini bir telefonla öğrenebiliyor. Çağrılara hemen cevap verilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarımızla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap veriliyor. ALO 170 nedir? SGK ALO 170 ücretli mi? merak ediyorsanız işte yanıtı..

ALO 170 NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, vatandaşın çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü; soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerini etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur. 7 gün 24 saat canlı destek veren ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi 15 Kasım 2010 tarihinde vatandaşın hizmetine sunulmuştur.

ALO 170 NASIL HİZMET VERİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ALO 170; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir. İletişim Merkezine gelen tüm çağrılara uzmanlar tarafından doğrudan cevap verilmekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.

SGK ALO 170 ÜCRETLİ MİDİR?

ALO 170 telefon hattını arayanların ücret ödeyip ödemeyeceğine dair bilgi resmi internet sitesinde yer almamaktadır. Ancak deneyimler göz önüne alınarak bu hattı aramanın sabit hatlar tarifesine göre ücretlendirildiği görülmüştür. Ücretli olan ALO 170 telefon hattı ile ortalama 6 dk konuşmanızda 3,5 TL gibi bir ücret hesap bakiyenizden düşülür.

ALO 170'İ ARARKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni ararken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İşte, ALO 170 resmi adresinde yer alan uyarılar;

* ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından önem taşır.

* ALO 170 hattını aramanız halinde, adınıza bir başvuru oluşturulmakta ve başvuru takip numarası verilmektedir. 3 iş günü sonra tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.

* Başvuru takip numaranızı kimseyle paylaşmayınız.

* ÇSGB, SGK, İŞKUR ve MYK mevzuatlarıyla ilgili her türlü bilgiyi ALO 170’i arayarak öğrenebilirsiniz. ALO 170 aracılığıyla işyeri tarafından ödenmeyen normal çalışma ücretleri ve fazla mesai ücretleri ile ilgili şikayetler alınmaktadır. İstenen bilgiler; İşyerinin ünvanı, işyerinin açık adres bilgisi, işe giriş-çıkış tarihinizdir.

* Kayıt dışı istihdam şikayetleri ALO 170 aracılığıyla yapılabilmektedir. Denetimlerin yapılabilmesi için, şikayet edilecek işyerinin ünvanı, açık adres bilgisi ve sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini mutlaka biliyor olmamız gerekmektedir.

* ALO 170 hattı aracılığıyla anlaşmalı boşanma şikayetleri alınmaktadır. Denetimlerin sağlıklı yapılabilmesi için, anlaşmalı boşanma yapan kişilerin isim soyisim, TC kimlik numaraları ve birlikte yaşadıkları evin açık adres bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Rapor ücretinizin ne zaman ödeneceğini öğrenmek için; rapor tarihlerinizle birlikte ALO 170’i arayabilirsiniz. Emeklilik tarihinizi öğrenmek için TCKN ile aramanız yeterlidir.