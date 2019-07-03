1.2 milyar liralık yatırımla 41 yeni otel açılacak

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), bu yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ‘Yatırım Teşvik Belgelerine’ ilişkin verileri il bazında araştırdı. Buna göre, Ocak-Nisan 2019 döneminde ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı.

KARADENİZ'DE GERİLEME

Buna göre yatırım tutarı yüzde 3.6 artarken, proje sayısı yüzde 35 düştü. En fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otelle yine ilk sıraya otururken, İstanbul 8 otelle ikinci, Muğla 6 otelle üçüncü sırada yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde otel başvuru sayısı ise 11'den 5'e geriledi.

2.397 EK iSTiHDAM YARATACAK

1 milyar 227 milyon TL yatırmla tamamlanacak 41 otelle sektöre 2.397 ek istihdam sağlanacak. Yatırımlar bitince yatak kapasitesi 9.413 adet artacak. Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Anadolu'daki yatırım artışının sevindirici olduğunu dile getirdi. Eresin, İstanbul, Muğla ve Antalya'da ise yeni oteller yerine mevcutların yenilenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi.