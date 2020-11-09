10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için geri sayım sona eriyor. Bu yıl Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıl dönümünde anılacak. 0 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, yarın saat 9'u 5 geçe saygı duruşu ile anılacak. Peki, yarın okullar tatil mi? 10 Kasım okullar tatil mi olacak?

YARIN (10 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım 2020 resmi tatil değildir. 10 Kasım'da okullar da tatil olmuyor. Salgın nedeni ile seyreltilmiş bir şekilde okula giden öğrencilerden pazartesi ve salı grubunda olanlar Atatürk'ü Anma töreni gerçekleştirecek. Saat 09:05'te saygı duruşunda durulacak. Atatürk'ü Anma Günü'ne özel şiirler ve metinler okunacak.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.