ÖSYM YDS başvuruları bugün sona eriyor! YDS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM YDS başvuruları bugün itibari ile sona eriyor. ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 8 Eylül’de uygulanacak 2019-YDS/2 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuruların saat 23.59’a kadar yapılması gerekiyor. YDS başvuru ücreti ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

YDS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?

2019-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 16-24 Temmuz 2019

2019-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 8 Eylül 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

2019-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 9-16 Ekim 2019

2019-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 1 Aralık 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

2019-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

2019-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL

YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.

– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.

– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.

– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.