ÖSYM YDS başvuruları bugün sona eriyor! YDS başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM YDS başvuruları bugün sona eriyor. 8 Eylül'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurular tamamlanıyor. Buna göre, 2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvurular bugün saat 23.59’da bitecek. Hala başvuru yapmayanların başvuru süresini kaçırmaması gerekiyor. YDS başvuru ücreti ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..
ÖSYM YDS başvuruları bugün itibari ile sona eriyor. ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 8 Eylül’de uygulanacak 2019-YDS/2 adaylarına hatırlatmada bulunuldu.2019-YDS/2 için internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuruların saat 23.59’a kadar yapılması gerekiyor. YDS başvuru ücreti ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..
YDS BAŞVURU ÜCRETLERİ NE KADAR?
2019-YDS/2 BAŞVURU TARİHLERİ : 16-24 Temmuz 2019
2019-YDS/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 8 Eylül 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)
2019-YDS/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 9-16 Ekim 2019
2019-YDS/3 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 1 Aralık 2019, 10.15, 3 saat (180 dakika)
SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL
2019-YDS/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 2 Ağustos 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
2019-YDS/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 31 Ekim 2019 (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)
YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL
YDS’YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
– Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
– Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
– Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görmek isteyenler.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta olup dil tazminatı ya da yurtdışı görev vs. nedeniyle yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
– Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ya da Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek olan adaylar.
– Kamu personeli olmak amacıyla KPSS'ye girecek adaylardan, çalışmak istedikleri kamu kurumunun talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyenler.
– Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor ya da çalışmayı amaçlamıyor olsa da, yabancı dil bilgisi düzeyini belirlemek isteyen üniversite ya da yüksek okul mezunları.