ÖSYM DHBT 2020 başvuru ekranı: DHBT başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

DHBT başvurusu Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi'nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 40 soru yöneltilecek. KPSS'de katılım gösterdikleri düzeye göre DHBT başvurusu yapılacak. DHBT başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM DHBT 2020 başvuru ekranı sizlerle...

DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DHBT başvuruları bugün başladı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi hesabı üzerinden belirtilen bankalara ödemelerini gerçekleştirdikten sonra yapacak. 06.11.2020 10:00 ile başlayan başvurular 16.11.2020 saat 23:59'da sona erecek.

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DHBT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DHBT başvurusu 80 TL olarak açıklandı.

DHBT SINAV KONULARI

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:

a) İslam İnanç Esasları

b) İslam İbadet Esasları

c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

d) Siyer

e) İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.