Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? Yarın okul var mı?

Okulların 1 Haziran'da açılıp açılmayacağı araştırılıyor. Mart ayında öncelikle ara tatilin öne çekilmesi ve akabinde başlayan uzaktan eğitimin ne zaman sona ereceği ve okulların ne zaman açılacağı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında açıklamada okullar ile ilgili alınan kararı duyurdu.

OKULLAR 1 HAZİRAN'DA AÇILACAK MI?

Okullar 1 Haziran'da açılmıyor. Öğrencilerin EBA üzerinden uzaktan eğitimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mayıs Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrasında okullarla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ise Twitter hesabı üzerinden uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." dedi.