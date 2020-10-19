Liseler ne zaman açılacak? 9. 10. 11. sınıflar okula gidecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçiş yapıldı. Bu planlamada ilk etapta liseler yer almamıştı. Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi ve liseler için bazı sınıf düzeyindeki öğrenciler de sisteme dahil oldu. Bu kapsamda haftanın iki günü okula gidilecek, kalan günler ise uzaktan eğitim sistemi ile derslere devam edilecek.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Lise hazırlık ve lise son sınıf olan 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi günü itibarıyla okula gitmeye başladılar. 9. 10. 11. sınıfların okula gidip gitmeyeceği salgının gidişatına göre ilerleyen günlerde belli olacaktır.

5 Ekim'den itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla veriliyor.

BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMALARI

Öğrenciler haftanın 2 günü okulda olacak. Sınıf mevcudu gruplara ayrılarak azaltılacak. Çocukların okulda kalma süreleri de azaltılacak. Tüm sınıf düzeyleri ve okul kademeleri için ayrıntılar bu hafta içi paylaşılacak.

Veli rızası kapsamında isteyenler gönderecek, istemeyenlere esneklik sayılacak. Öğrenciler devamsız sayılmayacak. Öğrencinin uzaktan eğitimle eğitime devam etmesi gerekiyor.

Köy okullarında ilkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıfları açılıyor. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köylerdeki okullar açık kalacak. Koşullara uygun olmayan okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim ile devam edecek. TRT ve EBA Tv'de ki tüm yayınlar günde 3 kez tekrar ediliyor.

EBA'da ders anlatımları ve diğer bölümler de öğrencilerin hizmetinde olmaya devam edecek.