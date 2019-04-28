LGS örnek sorular haberimizde! LGS soruları nasıl olacak?

LGS sorularının nasıl olacağı öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl öğrenciler lise öğrenimleri için LGS sınavına girecekler. LGS sınavı 1 Hazıran’da yapılacak. Öğrencilere birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular sorulması bekleniyor. Sınava girecek adaylar LGS örnek soruları merak ediyor. Haberin devamında, “LGS soruları nasıl olacak?” sorusuna yanıt bulabilirsiniz.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI 2019

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS SORULARI NASIL OLACAK?

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacaktır.

LGS ÖRNEK SORULAR

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla yapılacak merkezi sınava yönelik dördüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı

Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi. Örnek soru kitapçığına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebilecek. Bakanlık yetkilileri, örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik yedinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.

Yeni örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet adresinden erişilebiliyor. Merkezi sınava yönelik daha önce 2018 Ekim, Kasım ve Aralık ile 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı.

LGS NE ZAMAN?

LGS için geri sayım sürüyor. LGS için artık yaklaşık 1 ay kaldı. LGS Ramazan bayramından 3 gün önce 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava milyonlarca öğrenci katılacak.

LGS SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKIYOR?

İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

LGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.