E-okul VBS girişi nasıl yapılır?

E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

E okul sistemi en sık kullanılma nedenlerinden biri sınav sonuç bilgisi. Hem bir sonraki sınava daha iyi hazırlanmak isteyen öğrenciler hem de karne dönemi kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen veliler sınav sonuçlarını sık sık e Okul üzerinden kontrol ediyor. e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir.