E-okul kayıt sorgulama ekranı: Çocuğum hangi okula, liseye gidecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim dönemi pandemi nedeni ile 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile açılıyor. Okullarda yüz yüze eğitim için verilen tarih ise 21 Eylül. Bu tarihte öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm okul çalışanlarının sağlıkları gözetilerek okulların açılması için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bu sene 1. sınıfa başlayan ve 5. sınıfa geçen öğrenciler ile liseye başlayacak olanlar hangi okulda kayıt yaptıracakları E-okul'dan sorgulanabiliyor.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.

OKUL KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Okul kayıtları sorgulama ekranı açıldı. Kayıtlarla ilgili bilgiler e-okul ekranından takip edilebiliyor. Kayıt işlemlerinin okulların açılacağı tarih olan 31 Ağustos'a kadar yapılması bekleniyor.

LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS kayıt sürecine ilişkin takvim LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer aldı. Buna göre LGS için tercihler 20 Temmuz'da başladı, yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanmıştı. LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları ise 24 Ağustos'ta erişime açıldı.