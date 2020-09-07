DGS sıralamaları nedir? DGS taban ve tavan puanları 2020 açıklandı mı?

9 Ağustos'ta gerçekleşen DGS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar başarı sıralamaları ve taban puanlarını araştırmaya başladı.

DGS SIRALAMALARI NEDİR?

2020 DGS başarı sıralamaları henüz açıklanmadı. Sıralamalar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban ve tavan puanları 2020 henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte puanların da açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS hemşirelik başarı sıralaması nedir? 2020 DGS hemşireliğe geçiş taban puanları ve sıralaması

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.