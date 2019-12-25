BİLSEM sınav giriş belgesi yayında mı? MEB BİLSEM giriş belgesi e-okul sorgulama
BİLSEM sınav giriş belgesi araştırılan konular arasında yer alıyor. 2019-2020 BİLSEM giriş belgesi yayında mı? 4 Ocak 2019 Cumartesi günü başlayacak olan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulamasına girecek öğrenciler heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. İşte detaylar…
BİLSEM giriş belgesi ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. BİLSEM sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri öğrenci seçim aşamalarında grup tarama testi 4 Ocak ve 19 Nisan tarihleri aralığında yapılacak. 22 Nisan 2020’de grup tarama uygulama sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
BİLSEM GİRİŞ BELGESİ YAYINDA MI?
BİLSEM giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
4 Ocak 2019 Cumartesi günü başlayacak olan 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezi Grup Tarama Uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgeleri, öğrencinin devam ettiği okul idaresi tarafından e-okul sistemi sınav işlemleri modülü üzerinden verilecektir.
E-OKUL GİRİŞ EKRANI
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
04 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında, belirlenen merkezlerde grup tarama uygulaması yapılacak.