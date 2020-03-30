AYT matematik konuları 2020 nelerdir? İşte AYT matematik konu dağılımı!
AYT matematik konuları nelerdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM sınav takvimini güncelleme kararı almıştı. Belirlenen yeni tarihlere göre TYT ve AYT sınavları 26-27 Temmuz'da yapılacak. AYT'ye girecek olan öğrenciler AYT matematik konularını merak ediyor. AYT matematik konu dağılımına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM’nin sınav takvimini güncelle kararından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredatıyla ilgili düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, YKS’de 9, 10, 11'inci sınıf müfredatına ek olarak 12'nci sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olunacağını da öğrencilere bildirdi. AYT matematik konuları 2020 nelerdir? sorusunun yanıtı haberimizde…
AYT MATEMATİK KONULARI 2020
MEB’in resmi internet sitesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları bölümünde 12. Sınıf yıllık planları yer alıyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden AYT matematik konularını görmek mümkündür.
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AYT MATEMATİK KONU DAĞILIMI
AYT 2020 matematik konuları şu şekilde;
-Üstel Fonksiyon
-Logaritmik Fonksiyon
-Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
-Diziler
-Trigonometri
-Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
AYT 2020 matematik çıkmayacak olan 2. Dönem konuları ise şu şekilde;
-Limit
-Süreklilik
-Türev
-Anlık Değişim Oranı ve Türev
-Türevin Uygulamaları
-Belirsiz İntegral
-Çemberin Analitik İncelemesi