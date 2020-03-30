AYT matematik konuları 2020 nelerdir? İşte AYT matematik konu dağılımı!

ÖSYM’nin sınav takvimini güncelle kararından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredatıyla ilgili düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, YKS’de 9, 10, 11'inci sınıf müfredatına ek olarak 12'nci sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olunacağını da öğrencilere bildirdi. AYT matematik konuları 2020 nelerdir? sorusunun yanıtı haberimizde…

AYT MATEMATİK KONULARI 2020

MEB’in resmi internet sitesinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları bölümünde 12. Sınıf yıllık planları yer alıyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden AYT matematik konularını görmek mümkündür.

AYT MATEMATİK KONULARI 2020 İÇİN TIKLAYINIZ!

AYT MATEMATİK KONU DAĞILIMI

AYT 2020 matematik konuları şu şekilde;

-Üstel Fonksiyon

-Logaritmik Fonksiyon

-Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

-Diziler

-Trigonometri

-Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

AYT 2020 matematik çıkmayacak olan 2. Dönem konuları ise şu şekilde;

-Limit

-Süreklilik

-Türev

-Anlık Değişim Oranı ve Türev

-Türevin Uygulamaları

-Belirsiz İntegral

-Çemberin Analitik İncelemesi