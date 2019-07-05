AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? Açık lise AÖL giriş belgesi alma ekranı

AÖL sınavları, 2019 yılında 6 Temmuz ve 7 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan öğrenciler heyecanla AÖL sınav giriş belgesini almak istiyorlar. Açık Öğretim Lisesi 3.dönem sınavına girecek olan adayların, sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Sınav giriş yerlerini, öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklayarak öğrenebilirsiniz. Konu ile ilgili merak edilenler ve AÖL giriş ekranı haberimizde sizlerle.

AÖL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Açık Öğretim Lisesi'nin 06 - 07 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan 2018/3 Dönem sınavlarının sınav giriş yerleri belli olmuştur.

. Öğrencilerimiz 2018/3 Dönem Sınavına, sınav giriş belgelerinde yazılı bulunan sınav merkezleri ve okullarda girmek zorundadır.

. Sınav giriş belgesinde yer alan açıklamaların okunması ve bu açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi öğrencilerimizin yararına olacaktır.

. Sınav giriş yerini öğrenmek için; öğrenci numaranız ve şifreniz ile AÖL Bilgi Yönetim Sistemine girerek "Öğrenci Genel Bilgiler" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" butonunu tıklamanız gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim Lisesi 3.dönem sınavı 6 Temmuz Cumartesi ve 7 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Kimlik Kartı, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren adayların yanında olmalıdır. Sınava Giriş Belgesi ve Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı adaylar geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları şartıyla sınava alınacaklardır.

SINAVA KİMLER GİREBİLİR?

AÖL 3.Dönem sınavlarına 17 yaşını doldurmuş kişilerin girebileceği resmi sitede açıklanmıştı. 3. Dönem sınavlarına girebilmek için sınav tarihinin olduğu gün baz alınır. Yani 6-7 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesine kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış adaylarımızdan (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu “silik”, “donuk” veya “aktif” olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları şartıyla sınava katılabileceklerdir.