3. sınıflar ne zaman okula başlayacak? 3. sınıflar 12 Ekim'de okula gidecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçiş yapıldı. İlk etapta ise 3. sınıflar yer almamıştı. Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi ve bazı sınıf düzeyindeki öğrenciler de sisteme dahil oldu. Bu kapsamda haftanın iki günü okula gidilecek, kalan günler ise uzaktan eğitim sistemi ile derslere devam edilecek.

3. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Yüz yüze eğitimin ilk haftalarında birinci sınıflar ile okul öncesi öğrncileri okula başlamıştı. Öğrenciler haftanın iki günü okula gitmeye, diğer günler ise uzaktan eğitim sistemi üzerinden derslerine devam etmeye başladılar.

Alınan son karara göre 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime dahil edildi. Bu gruptaki öğrenciler 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren okula gidecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz" dedi. Buna göre 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitimin başlama tarihini açıklarken,"12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." ifadelerini kullandı.