Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9856
  • 6,64
  • 304.875
  • 119140
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Yer yerinden oynadı... Brezilya'da 67 ölü!

Yer yerinden oynadı... Brezilya'da 67 ölü!

Yer yerinden oynadı... Brezilya'da 67 ölü!

Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 1 haftada 67’ye yükseldi. Ülkeden gelen görüntüler felaket filmlerini aratmadı.

Brezilya’nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son 1 haftada ölenlerin sayısının 67’ye yükseldiği açıklandı. Sao Paulo’dan sonra ülkenin en kalabalık ikinci eyaleti olan Minas Gerais’e bağlı 196 şehir ve kasabada ilan edilen acil durum devam ediyor. 23 Ocak’tan beri devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 80 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Yağmurlardan etkilenen Ro de Janeiro, Espritu Santo ve Minas Gerais eyaletlerine, felaketin etkilerinin azaltılması için 892 milyon real yaklaşık 200 milyon dolar yardım yapılması kararı alındı.


Veda yemeğine katılmamıştı! Özge Özpirinçci ortaya çıktı
Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor
'Akrabalarımla görüşmüyorum'
Aslı Enver barışma iddialarına son noktayı koydu!
İhaneti affetti! Eşiyle el ele görüntülendi
<p>Paylaşımda, ´Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde, eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dö

İletişim Başkanlığından Deprem Harcamaları Paylaşımı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

NASA uzay teleskobu Spitzer'e veda etti

'Koca Yusuf' Çin'de! Wuhan'daki Türklerin tahliyesi başladı