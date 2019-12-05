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  3. Türkiye'den tarihi hamle! Libya Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Türkiye'den tarihi hamle! Libya Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Türkiye'den tarihi hamle! Libya Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında imzalanan 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası' UMH tarafından onaylandı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti UMH tarafından onaylamasının ardından Türkiye de anlaşmayı Meclis Genel Kurulu'nda kabul etti.

 MUTABAKAT MUHTIRALARI

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.


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