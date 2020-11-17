Türk-Rus merkezi 'saha'ya takıldı

Dağlık Karabağ’da Türk askerinin üstleneceği görev konusunda Ankara ve Moskova arasında başlayan görüşmeler yeniden başlayacak. Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği topraklardan çıkarılması için imzalanan ateşkes uyarınca, Ortak Türk-Rus Merkezi’nin işleyişi konusunda yürütülen ilk görüşmeler “teknik detay”lara takıldı.

TEKNİK ERTELEME

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da başlayan ve iki gün süren heyetler arası toplantıda, Rus heyetin belli teknik konularda karar verme konusunda “yetkili olmadıklarını” belirterek, Moskova’ya danışmak istediklerini ilettiler. Görüşmeler bu yüzden ertelendi.

İHA’LAR KONUŞULDU

Ortak merkezde bulunacak iki ülkeden uzmanların, ateşkesi nasıl denetleyeceklerine ilişkin konularda heyetler arasında tartışmalar yapıldı. Türk ve Rus heyetleri ateşkesin denetlenmesi, anlaşmaya uyulup uyulmadığının nasıl denetleneceği, İHA’ların nasıl kullanılacağı gibi konular üzerinde görüşmeler yaptı ancak ilk görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ankara’nın Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ’da sahada sınırlı sayıda Türk askeriyle Rus askerlerinin yanında görev almasını istediğini, ancak Rus tarafının Türk askerlerinin çatışma bölgesine ayak basmadan, İHA’larla gözlem yapmakla yetinmesi gerektiğini aktardı.

TAKVİM BELİRLENECEK

Rus heyet görüşmede; Türkiye’nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi olarak yürüteceğini aktardı. Buna karşılık Türk askeri heyeti Türkiye’nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere merkezin dışında sahada da ortak barış gücünde yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Türk askeri heyeti sahadaki anlık bilgiler, ataşkesin denetlenmesi, anlaşmaya uyulup uyulmadığının kontrolü ve İHA’ların kullanılmasıyla ilgili sahada görevli Türk ekibinin olması gerektiğine vurgu yaptı. Karşılıklı yapılan müzakerelerden iki gün boyunca sonuç alınmaması üzerine Rus askeri heyeti Moskova’ya danışmak istediklerini söyleyerek görüşmelerden ayrıldı, Moskova’daki değerlendirme sonrasında Rus heyet yeniden görüşme takvimini belirlemek üzere Ankara’ya bilgi verecek ve görüşmeler tekrar başlayacak. Ankara- Moskova hattında yeniden başlayacak ikinci tur görüşmelerde Ortak Gözlem Merkezi’nin çalışma detaylarının netleşmesi bekleniyor.

RUSYA GÜÇ KAYDIRIYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ortak Merkez’de sağlıklı bir çalışmanın yapılabilmesi için Türkiye’nin ekipleriyle ve İHA’lara sınırlı sayıda da olsa sahada yer alması gerektiğine vurgu yaptı. Ateşkesin denetlenmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, Rusya’da Karabağ’a güç kaydırmaya devam ediyor. Anlaşma uyarınca bölgeye gönderilecek yaklaşık 2 bin Rus askerinin yarısı Ankara-Moskova hattında müzakereler devam ederken bölgede göreve başladı. Türkiye anlaşmanın bir oldubittiye getirilmemesi ve iki tarafın kalıcı barış sağlanması konusunda tüm detayların netleştirilerek mutabakata bağlanmasında ısrarlı.

Meherremov Ailesi 28 yldır sabırla ata topraklarının işgalden kurtarılacağı günü bekledi.

ŞUŞALILAR, 28 YIL SONRA TAPULARINI ÇIKARDI



Ata yurtları Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Azerbaycanlılar, 28 yıl sakladıkları tapularını sandıklardan çıkardı. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan Şuşalı aileler de bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinin işgalcilerden temizlenmesini bayram havasında karşıladı. Bakü’de yaşayan Meherremovlar Ailesi’nde de Şuşa sevinci yaşanıyor.

BUNU BİLİYORDUK



Baba Hamlet Meherremov, anne Sugayet Medetova ve Şuşa’dan ayrılmak zorunda kaldıklarında küçük yaşlarda olan 3 çocukları bugün torunlarıyla artık büyük aile olarak Şuşa’ya dönecekleri günü iple çekiyor. Benzer sevinç Hasanov Ailesi’nde de yaşanıyor. Hasanov Ailesi de tapu ve anahtarı yıllardır sakladıkları sandıktan çıkardı. Beybala Hasanov, “Döneceğimize inanıyordum. İnanmasaydım tapuları ve anahtarları bugüne kadar saklamazdım” dedi.

KARABAĞ TEZKERESİ TBMM’YE SUNULDU



Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan’ın, meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekat sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde ettiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN İÇİŞLERİ



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkerenin Türkiye’nin kendi iç prosedürü olduğunu ifade etti.

PAŞİNYAN: YÜZLERCE ASKERİMİZ KAYIP



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaş nedeniyle yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu, askerlerden bazılarının hayatta olabileceğini söyledi. Paşinyan ayrıca, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, “Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var” dedi. Bu arada Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti.