Türk İHA'sı zannedip, ABD İHA'sı düşürdüler: Özür dileriz

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Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle hareket eden General Halife Hafter'in önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdü.

ABD ordusunun, "Bir İHA ile iletişimi kaybettik." açıklamasının ardından açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu üst düzey yetkilisi, "Türk İHA'sı zannederek bir ABD İHA'sı düşürdük. ABD'den özür dileriz. Gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için Trablus ve çevresinde gerçekleştirilecek operasyonlarda ABD ile koordinasyon içerisinde olacağız." ifadelerine yer verdi.

2011 yılında Kaddafi'nin devrilmesinin ardından petrol ülkesi Libya'da bir kaos yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin meşru hükumet olarak tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükumeti ile Suudi Arabistan ve BAE'nin tanıdığı ayrılıkçı general Halife Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.