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Türk denizciler Karayipler'de mahsur

Türk denizciler Karayipler'de mahsur

Karayipler'deki St. Maarten adasında karantinada olan 3 Türk denizci, “Süreç uzarsa çok zorluk çekeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz ekim ayında dünya turuna çıkan Cem Akdeniz, Volkan Alaca ile Okan Delibaş isimli Türk denizciler koronavirüs önlemleri kapsamında giriş çıkışın yasaklandığı Karayipler’deki St. Maarten Adası’nda mahsur kaldı. Akdeniz, “Şu anda iyi durumdayız ama 1 Haziran’da kasırga sezonu başlıyor” dedi. Akdeniz, adadan ayrılmaları gerektiğini ifade ederken birkaç aylık gıda ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.

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Uçaklar, Karayipler’deki St. Maarten adasının plajına çok yakın mesafeden iniş-kalkış yapıyor. Turistler çoğu zaman bu durumdan ürktüğünü ifade ediyor.


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