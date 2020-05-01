Türk denizciler Karayipler'de mahsur

Geçtiğimiz ekim ayında dünya turuna çıkan Cem Akdeniz, Volkan Alaca ile Okan Delibaş isimli Türk denizciler koronavirüs önlemleri kapsamında giriş çıkışın yasaklandığı Karayipler’deki St. Maarten Adası’nda mahsur kaldı. Akdeniz, “Şu anda iyi durumdayız ama 1 Haziran’da kasırga sezonu başlıyor” dedi. Akdeniz, adadan ayrılmaları gerektiğini ifade ederken birkaç aylık gıda ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.

KORONA VURDU SIRADA KASIRGA VAR



Uçaklar, Karayipler’deki St. Maarten adasının plajına çok yakın mesafeden iniş-kalkış yapıyor. Turistler çoğu zaman bu durumdan ürktüğünü ifade ediyor.