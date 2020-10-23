Trump ve Biden son kozlarını paylaştı

ABD’nin Tennessee eyaleti Nashville şehrindeki Belmont Universitesi’nde gerçekleşen tartışmayı NBC Televizyonundan Kristen Welker yönetti. İlk tartışmaya göre daha seviyeli geçen ikinci tartışma, 90 dakikadan biraz daha fazla sürdü. Başta virüs salgını olmak üzere, ırkçılık sorunu, sağlık sistemi, vergi beyanı hususu, dış ülkelerle olan ilişkiler ve iklim meselesi gibi konu başlıkları ön plana çıktı.

-VİRÜS SALGINI VE OĞUL BIDEN’IN YOLSUZLUĞU

Tartışmada en öne çıkan başlık virus salgını oldu. Demokrat Parti adayı Joe Biden Covid19 ile mücadele konusunda Başkan Trump’ın üzerine giderken, Başkan Trump ise Joe Biden’ın ve oğlunun, ‘Başkan Yardımcılığı’ statüsünü kullanarak zenginleşmesine vurgu yaptı. Başkan Trump’ın iddiasına göre sadece Biden ve oğlu değil, ayrıca Biden’ın 2 kardeşi de bu anlamda dış ülkelerden ciddi gelirler elde etti.

-AŞI YAKINDA AÇIKLANACAK

Joe Biden, "Başkan Trump'ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok” sözleriyle Trump’a yüklendi. Trump ise kendisine yöneltilen aşının ne zaman geleceğine ilişkin soruyu, “Koronavirüs için hazır bir aşımız var ve ordu yakında dağıtacak” şeklinde yanıtladı.

-GÖÇMENLİK VE IRKÇILIK

Demokrat Aday Biden’ın, “Trump, Meksikalılardan kurtulacağını ve Müslümanların ülkeye girmesini yasaklayacağını söyledi” sözlerine ilişkin Başkan Trump, “Afro-Amerikan topluma kimse benim sunduklarımı sunmadı” şeklinde yanıt verdi.

-TRUMP’IN VERGİLERİNİ AÇIKLAMAMASI

Demokratların en çok üzerinde durduğu konulardan biri ise Başkan Trump’ın işlerine ilişkin vergi beyannamesini henüz açıklamamış olması. Trump’ın uzunca bir süredir vergilerini açıklayacağını söylediğini ifade eden Biden, Trump için, kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı, dedi. Trump ise, “Milyonlarca dolar vergimi peşin ödedim. Açıklamak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.

-BIDEN’IN SAATİNE BAKMASI VE YORGUNLUĞU

Programın son bölümünde, Başkan Trump’ın “Uyuşuk/Yorgun Joe” diyerek sıkça dalga geçtiği Demokrat Başkan Adayı Joe Biden’ın saatine bakması ve yorgun gözükmesi yorumlara negatif yansıdı. Ayrıca Biden’ın, Trump’ın başavukatı Rudy Giuliani’nin ismini söyleyememesi ve bazı kelimeleri söylerken kekelemesi de yine aynı şekilde seçmenlerde soru işareti oluşturdu.

-İBRE TRUMP’TAN YANA

İlk tartışmaya göre daha seviyeli geçen programda ön plana çıkan mevcut Başkan Donald Trump oldu. Bu, programa ilişkin yapılan anketlere de yansıdı. Trump’ın daha aktif olması karşısında Joe Biden yorgun düştü. Öte yandan seçime 12 gün kala anketler yapılmaya devam ediyor. Yapılan anketlerde her ne kadar Joe Biden önde gözükse de, 2016’da aynı tablonun yaşandığını hatırlatan yorumcular ibrenin Trump’tan yana olduğunu ifade etti.