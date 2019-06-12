Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yönetiminde Cidde'de "helal disko" açılması için hazırlıklara başlandığı belirtildi.



Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde "helal diskonun" yakın zamanda Cidde'de hizmete gireceği belirtilirken, aynı zamanda aileler için de yer olduğu ve haremlik-selamlığa dikkat edileceği ifade edildi.

İki yıl önce kraliyet içerisinde gerçekleştirdiği saray darbesi ile Muhammed bin Selman ülke yönetimini ele geçirmişti.



Diskoya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan sosyal medya gündeminde, "Cidde'de disko" hashtagı 45 bin twit ile birinci sıraya yükseldi.