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12 Haziran 2019 Çarşamba 13:56 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:56

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yönetimindeki Suudi Arabistan'da dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Ülkede "helal disko" açılması için hazırlıklara başlandı.

TM Dijital Haber Merkezi
 
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yönetiminde Cidde'de "helal disko" açılması için hazırlıklara başlandığı belirtildi.
 
Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde "helal diskonun" yakın zamanda Cidde'de hizmete gireceği belirtilirken, aynı zamanda aileler için de yer olduğu ve haremlik-selamlığa dikkat edileceği ifade edildi.

İki yıl önce kraliyet içerisinde gerçekleştirdiği saray darbesi ile Muhammed bin Selman ülke yönetimini ele geçirmişti.
 
Diskoya ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan sosyal medya gündeminde, "Cidde'de disko" hashtagı 45 bin twit ile birinci sıraya yükseldi. 

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