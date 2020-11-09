Seçim yıkımı... Biden: Zafer bizim, Trump: Kazandım

Kritik eyaletlerden aldığı sonuçlarla 290 delegeye ulaşıp ABD’nin 46. başkanı olan Demokrat Joe Biden sabaha karşı Delaware eyaletinin Wilmington kentinde yaptığı zafer konuşmasında 74 milyon oyla zafere ulaştıklarını ifade etti. ABD ruhunu yeniden canlandıracağının da vurgusunu yapan Biden, “ABD’nin tüm dünyada yeniden saygı görmesini sağlayacağım. Sert söylemi bir kenara bırakma, kutuplaştırıcı değil birleştirici olma, birbirimizi dinleme zamanı. Rakiplerimizi düşman olarak görmeyi bırakalım. Çağımızın vebalarıyla savaşmak için, refah, virüse karşı savaş, ırkçılık karşısında vermemiz gereken savaş ve gezegenimizi kurtarma savaşı bu” dedi. Biden’la beraber başkan yardımcısı seçilen California Senatörü Kamala Harris de bir zafer konuşması yaptı. Harris, “İlk kadın Başkan Yardımcısı olabilirim ama son olmayacağım” diyen Harris, “Umudu, birliği, nezaketi, bilimi ve hakikati seçtiniz” ifadelerini kullandı.

BIDEN’I DAVET ETMEYECEK

Ülkede Demokratlar zafer kutlamalarına başlarken Trump seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıkladı. Twitter adresinden yaptığı açıklamada “Gözlemciler oy sayım odalarına kabul edilmediler. Ben 71 milyon yasal oy alarak seçimleri kazandım. Gözlemcilerin görmesine izin verilmeyen daha önce hiç yaşanmayan şeyler oldu. Milyonlarca posta oyu bunu istemeyen insanlara gönderildi” diyen Trump’ın kampanya ekibi de yarın seçimlerin usullere uygun yapılıp yapılmadığının incelenmesi için hukuki süreçleri başlatacağını açıkladı. Trump’ın mevcut başkanın seçilen başkanı Beyaz Saray’a davet etmesi geleneğine yönelik de bir planı olmadığı öğrenildi. Öte yandan ABD medyası Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’in sonuçları kabul etmesi yönünde onu ikna etmeye çalıştığını yazdı.

Biden zafer konuşmasından önce Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki seçim merkezinde eşi Jill, oğlu Hunter ve Kamala Harris’le sahneye çıkıp destekçilerini selamladı.

KUTLAMALAR DURMUYOR



Biden’ın kazandığının duyurulmasının ardından, başta Başkent Washington DC ve New York kentlerinde olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılıyor.

Trump dün attığı tweette “Hile yapıldığına dair pek çok beyan var, bunlar incelenmeli” diye yazdı.



4 EYALETTE OY SAYIMI SÜRÜYOR

ABD’nin 4 eyaletinde henüz sonuçlar açıklanmadı. Oy sayımı Georgia, Arizona, Alaska ve Kuzey Carolina’da devam ediyor. Biden, Georgia’da 7.248, Arizona’da 29.861 oyla, Trump ise Kuzey Carolina’da 75 bin oyla önde. Cumhuriyetçi Parti, Biden’ın başkan seçilmesinde kritik öneme sahip Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

JEFFREY’DEN SÜRPRİZ İSTİFA



ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey istifa ettiğini açıkladı. Jeffrey’nin görevinden ayrılacağı bir süredir gündeme geliyordu. Ülkede seçimleri kim kazanırsa kazansın ABD’nin Suriye politikasının devam etmesi gerektiği vurgulayan Jeffrey’in yerine yardımcısı Joel Rayburn’un geçmesi bekleniyor. Jeffrey, Suriye’ye dair yaptığı en son açıklamasında, “Kuzeydoğuda Türkiye’nin YPG ve PKK’nın varlığı konusunda gerçek endişeleri var. Dolaysıyla bu endişeleri ortadan kaldırmak için PKK’nın varlığına son vermeliyiz” demişti.

ABD BU SEÇİMDE FENA ÇUVALLADI



2020 ABD seçimlerine posta oylarının şaibesi, çalınan oy iddiaları, tekrarlanan sayımlar, Trump’ın koltuk sevdası ve medyanın taraflılığı damga vurdu.

TARAFLI MEDYA: Her şey medyada başladı. 2016’da Clinton kazansın diye veryansın eden ana akım ABD medyası, bu kez de Biden’ın tarafını tuttu. Trump’ın açıklamaları bile yarıda kesildi. Medyada yayınlanan anketlerin de çoğu tutmadı. Sandıklarda Trump önde giderken, zarflarla Biden öne geçti. Sosyal medyada da Trump aleyhine sansür uygulandığı görüldü.

POSTA ŞAİBESİ: Özelikle sayımın ilk gün durdurulduğu ve çoğunlukla postayla uzaktan oyların kullanıldığı Pensilvanya, Arizona, Georgia ve Nevada gibi eyaletlerde oyların çalındığı ve değiştirildiği öne sürüldü. Trump cephesi 6 eyalette sayısız dava açtı. Sayımlar bazı eyaletlerde durdu, sonra tekrar başladı. Mahkemler bazı talepleri doğrudan reddetti.

VALİ VE SAVCILAR: Pensilvanya ve Nevada valilerinin, bazı eyaletlerde de savcıların taraf tutar gibi devam eden sayımlarla ilgili yorum yaptıkları ve iddialara yanıt verdikleri görüldü.

DERİN KUTUPLAŞMA: ABD halkında var olan kutuplaşmanın bu seçimde iyice doruğa ulaştığı, silahlı göstericilerin sokaklara çıktığı, bomba ihbarlarının yapıldığı, seçim bürolarının basıldığı görüldü.

KOLTUK SEVDASI: Mevcut Başkan Trump’ın haklı olarak hukuk sürecini başlatmasının ardından yargı süreci bir yandan sürerken seçim sonuçlarına saygı duymayıp koltuğunu bırakmak istememesi de ülke açısından çirkin bir görüntü oluşturdu.

SOKAKLARDA TEHLİKE ÇANLARI



Sonuçlar açıklandıktan sonra ABD sokakları daha tehlikeli bir hal aldı. New York’ta eylemlerin dozu gittikçe artarken, 100 civarında gözaltının olduğu ifade edildi. Virginia eyaletinde de silahlı saldırı gerçekleşti ve 3 kişi yaralandı. Biden’ın kazanmasına ilişkin sevinç gösterilerinde bulunmak isteyen Demokratlar Beyaz Saray’a da yürüdü. Buradakiler ‘Evine dön Trump’ pankartı taşıdı.

Netanyahu Trump’ın tekrar seçilmesini istediğini söylemişti.

NETANYAHU İLK TEBRİK EDENLERDEN



Biden’ın başkan ilan edilmesiyle birlikte dünya liderlerinden de mesajlar gecikmedi. Liderler, “Sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz” mesajını verdi. Bunlar arasında, İsrail Başbakanı BinyaminNatenyahu’nun olması dikkat çekti. Netanyahu, ‘İsrail’in büyük dostu’ dediği Biden için “Joe, yaklaşık 40 yıldır çok uzun, sıcak kişisel bir ilişkimiz oldu ve seni İsrail’in iyi bir dostu olarak biliyorum” dedi.

FİLİSTİN VE İRAN’DAN ‘GERİYE DÖN’ ÇAĞRISI



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden’ı tebrik eden bir meaj yayınladı. Abbas, “Halkımız için özgürlük, bağımsızlık, adalet sağlamak için Başkan ve yönetimi ile çalışmayı dört gözle bekliyorum Yeni başkanın ABD ile Filistin arasındaki ilkişkileri yeniden güçlendirmesini bekliyoruz” dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Biden hükümetinin “geçmişteki hataları telafi etmesi” gerektiğini söyledi. Ruhani, “ABD uluslararası anlaşmalara bağlı kalma istikametine geri dönmelidir” dedi.