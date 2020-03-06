'Mültecileri ölümle yüz yüze bırakıyor'

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“Mülteciler Türkiye’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken çocuklar birer birer ölüyor” başlığıyla verilen haberde Yunanistan’ın uluslararası hukuku deldiğini ve iltica başvurusu yapanları ölüm tehlikesiyle yüz yüze bıraktığının altı çizildi. Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yunanistan’ın sığınmacıların iltica başvurularını bir ay süreyle askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.