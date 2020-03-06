Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0888
  • 6,8861
  • 329.18
  • 109601
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. 'Mültecileri ölümle yüz yüze bırakıyor'

'Mültecileri ölümle yüz yüze bırakıyor'

'Mültecileri ölümle yüz yüze bırakıyor'

Avrupa Birliği'ne yakın Euronews'ten Yunanistan'a büyük bir eleştiri geldi.

HABER MERKEZİ 

“Mülteciler Türkiye’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken çocuklar birer birer ölüyor” başlığıyla verilen haberde Yunanistan’ın uluslararası hukuku deldiğini ve iltica başvurusu yapanları ölüm tehlikesiyle yüz yüze bıraktığının altı çizildi. Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Yunanistan’ın sığınmacıların iltica başvurularını bir ay süreyle askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi. 


<p> </p>

Elazığ “Şehitler Tepesi Boş Değil” yazılarıyla donatıldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Özel harekat polisleri Yunanistan sınırında

Bakan Soylu duyurmuştu... Edirne sınırında göreve başladılar