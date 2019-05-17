Kaplumbağa eti yiyen 4 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batı sahilinde bulunan Belo-Sur-Mer kasabasında deniz kaplumbağası eti yiyen 57 kişi zehirlendi. Zehirlenen kasabalılardan 2 yetişkin ile 10 ve 11 aylık 2 bebek yaşamını yitirdi, 7 kişinin hastanedeki tedavisi halen sürüyor.

Kasaba halkına kaplumbağa eti satan balıkçı, yasa dışı avlanmak ve satış yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaplumbağa eti tüketen balıkçının da zehirlendiği öğrenildi.

Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart aylarında deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor.

Deniz kaplumbağaları ve 20'den fazla balık türü, bu aylarda denizin dibindeki zehirli yosunlarla beslendiği için söz konusu bitkilerdeki toksinler zamanla bunlarla beslenen canlıların etine geçiyor. Tüketilmesi halinde ise ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.