En belirsiz ABD seçimi

ABD’de son yılların en çekişmeli başkanlık yarışı yaşanıyor. AKŞAM’ın başkent Washington’da izlediği seçimlerde sandıklar kapandıktan sonraki ilk saatlerde yüksek delegeli bazı eyaletleri alan Demokrat aday Joe Biden’ın gerisinde görünen Başkan Trump, farkı sonradan kapattı.

46 EYALET NETLEŞTİ

New York, California, Wisconsin ve Arizona gibi eyaletleri alan Biden’a karşı Trump Teksas, Florida, Ohio ve Georgia’yı aldı. Biden’ın topladığı delege sayısı son olarak 248, Trump’ınki ise 214 olarak kaydedildi. 270 delegeyi geçen kazanacak. Toplamda 50 eyaletin 46’sında sonuçlar yüksek oranda netleşti. Arizona, Georgia, Kuzey Carolina, Wisconsin ve Pennsylvania eyaletlerinde seçim gününden önce posta yoluyla kullanılan oyların da gelmesi bekleniyor. Bu nedenle bu eyaletlerin sonuçları açıklaması 3-4 gün sürebilir. Sonuç açıklandıktan sonra kaybeden adayın itiraz etme ihtimali de var. Bu durumda başkanın ilan edilmesi haftalar sürebilir. Ancak yeni başkanın anayasaya göre 20 Ocak’ta görevi devralması gerekiyor.

TRUMP’A TWİTTER’DAN SANSÜR



Twitter, Trump’ın “Çoğu önemli eyaletlerde, Demokratların kontrol ettiği neredeyse tüm durumlarda, çoğu zaman sağlam bir şekilde liderlik ediyordum. Sonra sürpriz oy pusulaları sayıldıkça birer birer sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaya başladılar” paylaşımını ‘muhtemelen tartışmalı ve yanlış yönlendirici’ olarak etiketledi.

MAHKEMEYE GİTTİ



Trump sandık sonuçları ilerlerken Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada “Bu seçimi kazandık. Tam kutlamaya hazırlanırken her şey durdu. Hile yaptılar, seçimi çalmaya çalışıyorlar, buna izin veremeyiz. Oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme’ye gideceğiz” dedi. Ardından Michigan’daki oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açan Trump, Biden’ın kazandığı Wisconsin’de de oyların yeniden sayılmasını isteyeceğini duyurdu. Pensilvanya’nın Demokrat Valisi Tom Wolf, eyalette henüz sayılmayı bekleyen 1 milyondan fazla oy olduğunu açıkladı. Pensilvanya Demokratların seçimi kazanması için kritik öneme sahip.



ANKETLER 10-12 PUAN YANILDI



Anketlerde sürekli önde gösterilen Demokrat Aday Biden, sandıkların açılmaya başlanmasından itibaren, kısa sürede zaferini ilan edebileceğini düşünüyordu ancak 2016’daki senaryonun aynısı yaşandı. Oy sayımının ilk saatlerini önde tamamlayan Demokrat Aday, oylarda doyum noktasına ulaşınca delege sayısındaki artış durdu. Bununla birlikte kesintisiz bir şekilde Trump’ın delege sayısı artmaya başladı.

2016’YI ANIMSATTI



2016’da yapılan hata bu seçimde de tekrarlandı. 2016 Seçimlerinde, ana akım medya başta olmak üzere anketçi firmaların büyük bir kısmı, seçim sürecini baştan sona Clinton’ın önde getirdiğini ileri sürmüş, hatta seçime çok az bir süre kala Clinton’ın 14 puan önde olduğunu iddia etmişti. Ancak kazanan Donald Trump olmuştu. 2020 Seçimlerinde de tarih tekerrür etti. Joe Biden’ı, baştan sona önde gösteren firmalar tahminlerinde yanıldı.

Teksas’ta da bir araziye atılmış çuval içinde Trump oyları bulunduğu iddia edilse de kanıtlanamadı.

ÇÖPTEN TRUMP OYLARI ÇIKTI



NBC’nin Houston’daki yerel televizyon kanalı KPRC’nin haberine göre Louisiana eyaletine postayla gönderilen oy pusulasının çöpe atılmış olduğu tespit edildi. ABD Posta Ofisi, pusulanın Houston’daki postaneden çalınmış olabileceğini düşünüyor. Pusulanın kapalı zarfı açılmamıştı. Louisiana’nın başkenti Baton Rouge’dan Kaliforniya’ya gönderilen bir oy pusulası da aynı çöpte bulundu. Bu postadaki pusulada Trump’a oy verildiği öğrenildi.

POSTAYLA GİDEN OYLARDA USULSÜZLÜK



Michigan eyaletinde posta yoluyla kullanılan 128 bin oyun 128 bini de Biden’a çıktı. Trump, posta yoluyla kullanılan oylarda usulsüzlük vurgusu yaptı. Pensilvanya eyaletinde ise Demokrat Vali postayla gelen oyları geciktiriyor. Valinin şeffaf olmaması, bu kritik eyaletteki sonuçları şaibeli hale getiriyor.

EYLEMLER SERTLEŞTİ



Sandıkların kapanmasından önce sokaklara doluşan Trump karşıtları, sakin bir şekilde başladıkları protestoları, Biden ile Trump’ın farkının kapanmaya başlamasıyla birlikte, şiddetli eyleme dönüştürdü. Liderlerler gün içerisinde sık sık “sandıklardan ayrılmayın” çağrısında bulundu. Başkent Washington D.C.’de gece geç saatlere kadar protestocularla polisler karşı karşıya geldi.

BAŞKENTTE ŞİDDET



Beyaz Saray önünde toplanan Trump’ın ve Biden’ın destekçileri arasında da arbede çıktı. Polisler de müdahele etti. New York’taki Times meydanında toplanan protestocular da Trump’ı protesto eden pankartlar taşıdı.

MÜSLÜMANLARIN TERCİHİ TRUMP



ABD’li Müslümanlar Başkan Trump’a yöneldi. Verdikleri oylarla Trump’a Florida gibi en ktirik eyaleti kazandıran Müslüman Amerikalılar, diğer eyaletlerde de tercihlerini Başkan Trump’tan yana kullandı. Wisconsin ve Minnesota’da Biden’ı seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıktan çıkan sayılar, AKŞAM’ın seçim öncesi yaptığı anketle örtüşüyor. AKŞAM’ın anketinde Trump, yüzde 60’lık dilimle, Biden’ı geride bırakmıştı.

NJ’Lİ TÜRKLER BİDEN’A KIZGIN



ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New Jersey’nin Paterson şehrindeki Türklerden 30 yaşındaki Rasim Coşar, “Sendikalı olduğumdan Biden’ın kazanması iyi olurdu. Ama Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri bizi çok kızdırdı” dedi. Hülya Kanmaz ise “Gönlüm Trump’ın kazanmasından yana” dedi.

(Soldan sağa) Presley, Ocasio-Cortez, Tlaib ve Omar yarışı birlikte izledi.

‘MANGA’ EKİBİ TEKRAR SEÇİLDİ



ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016’da Beyaz Saray’a yerleşmesi sonrası sayısız ithamına maruz kalan “Manga” lakaplı 4 Demokrat isim bir kez daha Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Kongre’de partinin ilerici kanadında yer alan, Minnesota’dan Ilhan Omar, New York’tan Alexandria Ocasio-Cortez, Massachusetts’ten Ayanna Pressley ve Michigan’dan Rashida Tlaib seçim yarışını kazanan isimler arasına girdi.