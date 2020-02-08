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  3. Böyle geldi... AVM'de katliam yaptı! Kışladan silah ve mühimmat çaldığı ortaya çıktı

Böyle geldi... AVM'de katliam yaptı! Kışladan silah ve mühimmat çaldığı ortaya çıktı

Böyle geldi... AVM'de katliam yaptı! Kışladan silah ve mühimmat çaldığı ortaya çıktı

Tayland’da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya askerin, kışladan silah ve mühimmat çaldığını ve burada 3 kişiyi öldürdüğünü ardından kaçarken de 9 sivili daha öldürdüğünü duyurdu.

Tayland medyası, saldırganın Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezinin içine girdiğini; buraya girmeden önce de bir gaz tankını havaya uçurduğunu; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu.

10 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, HENÜZ YAKALANAMADI

Tayland’ın Korat kentinde Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de kalabalığa ateş açtı. Yaptığı katliamı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak aktaran Jakrapanth Thomma en az 10 kişinin ölümüne çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Üzerinde üniforması  ve kaskı olan askerin henüz yakalanamadığı belirtildi.

 

(DHA)


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