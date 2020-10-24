Biden koronaya oynadı

ABD Başkanı Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden seçim öncesi son kez karşı karşıya geldi. Belmont Universitesi’nde gerçekleşen tartışma, NBC’de yayınlandı. Öne çıkan başlık virus salgını oldu. Biden, “Trump’ın henüz koronavirüs salgınına karşı herhangi bir planı yok. Bu kadar ölümden sorumlu kişi başkan olamaz” sözlerine karşılık “Aşımız hazır ve ordu yakında dağıtacak” dedi.

VERGİLER AÇIKLANSIN

Demokratların en çok üzerinde durduğu konulardan biri ise Başkan Trump’ın işlerine ilişkin vergi beyannamesini henüz açıklamamış olması. Biden, Trump için, “Kaçmayı bırakmalı ve derhal açıklamalı” dedi. Trump ise, “Milyonlarca dolar vergimi peşin ödedim. Açıklamak istiyorum” şeklinde yanıt verdi.

İBRE TRUMP’TAN YANA

Programın son bölümünde, Başkan Trump’ın “Uyuşuk/Yorgun Joe” diyerek sıkça dalga geçtiği Biden’ın saatine bakması ve yorgun gözükmesi yorumlara negatif yansıdı. İlk tartışmaya göre daha seviyeli geçen programda ön plana çıkan oldu. Bu, programa ilişkin yapılan anketlere de yansıdı. Anketlerde her ne kadar Joe Biden önde gözükse de, 2016’da aynı tablonun yaşandığını hatırlatan yorumcular ibrenin Trump’tan yana olduğunu ifade etti.