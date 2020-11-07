Biden kazanıyor, Trump öfkeli

Çok tartışmalı ve şaibeli geçeceği aylar öncesinden belli olan 2020 Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerde oy sayımı devam ediyor. Hâlâ Trump’ın 214, Demokrat aday Biden ise 253 delege sayısına sahip. Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmedi. Sayımda usulsüzlük yapıldığında ısrarcı olan Başkan Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında seçimi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını belirtti. Trump, Demokrat Parti’yi seçimi çalmaya çalışmakla suçladı ve ‘‘Yasal oyları sayarsanız seçimi kolaylıkla kazandım, yasa dışı oyları sayarsanız seçimi bizden çalmaya çalışıyorlar’’ ifadelerini kullandı. Başkan, geç gelen oyların taraflı olmasına da dikkat çekti. ABD’nin Delaware eyaletinde açıklamalarda bulunan Demokrat başkan adayı Joe Biden ise, “Seçimin sonunda kazanan ilan edileceğimizden şüphemiz yok. Demokrasiler bazen sabır gerektirir” dedi.

ÇİFTE STANDART UYGULADILAR



Yarış devam ederken, ABD medya kuruluşlarının büyük bir kısmı ve sosyal medya devleri Trump’a sansür yarışına girdi. Trump’ın tweetleri sansüre uğrarken, medya kuruluşları da Trump’a ekranlarda ve gazetelerde yer vermeme yarışına girdi. MSNBC, ABC, CBS, CNBC ve NBC, Trump’ın son açıklamalarını yarıda kesti. Medya kuruluşları, Biden’ı ekranlara ve gazete sayfalarına sınırsız taşımaya ise devam etti. Facebook, protesto çağrıları yapan Başkan Donad Trump yanlılarını engelledi. Facebook’tan yapılan açıklamada, “Çalmayı durdur” (Stop the Steal) adlı grubun “seçim sürecinin meşruiyetine son vermeye” çalıştığı belirtildi.

Twitter, Trump’ın seçim gününden beri attığı tweetlerin 17 tanesine uyarı etiketi ve sansür koydu. Bu durum Biden için geçerli olmadı.



DAVALAR SÜRÜYOR



Trump ve seçim kampanya ekibi, birçok eyalette usulsüzlük olduğunu iddia ederek, dava açıyor. Nevada, Pensilvanya, Georgia, Michigan gibi kilit eyaletlerde, Trump’ın seçim kampanya ekibi tarafından davalar açıldı. Trump’ın hukuk ekibi, Biden’ın önde olduğu tüm eyaletlerde dava açabileceklerini işaret etti. Davaların ana odağı, bazı eyaletlerde oy sayımının durdurulması, bazılarında ise oyların yeniden sayılması yönünde. Ancak davalar, genel itibariyle Trump’ın aleyhinde sonuçlanıyor. Trump’ın seçim kampanyası ekibinden eski Nevada Başsavcısı Adam Laxalt, “Ölü kişilerin ve eyaletten taşınan binlerce kişinin adına oy pusulaları gönderildiğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

EN KRİTİK EYALETTİ! PENSİLVANYA’DA BIDEN ÖNE GEÇTİ



Dün sayım devam ederken 20 delegeli Pensilvanya eyaletinde sandıkların yüzde 98’inin açıldığı ve Biden’ın 7 bin oyla öne geçtiği açıklandı. Başkan Trump Kuzey Carolina eyaletinde de yarışı önde götürüyor. Georgia eyaletinde ise durum değişti. Uzunca bir süre Başkan Trump’ın üstünlükle götürdüğü 16 delegeli Georgia eyaletinde Biden çok az farkla öne geçti ve sandıkların açılmasında yüzde 99’a ulaşıldı. Arizona eyaleti tamamlanmış görünüyor ancak Başkan Trump’ın kampanyası bu durumu kabul etmiyor. 11 delegeli Arizona’da sandıkların yüzde 90’ı açıldı ve oy farklı 47 bin civarlarında. Son kritik eyalet ise Nevada. Bu eyaletin 6 delegesi var. Sandıkların ise yüzde 84’ü açılmış. Biden burada da çok az farkla önde ancak durum her an değişebilir.

Biden’ın eyalette seçimden sadece 1 hafta önce yaptığı mitingde gençlerin çoğunlukta olduğu dikkat çekmişti.



GEORGIA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK



Georgia eyaletinin seçimden sorumlu yetkilileri, Georgia'da oy sayımının yeniden yapılacağını duyurdu. Eyalet yasalarına göre oy farkı yüzde 0,5'in altında olursa sayımın tekrarlanması talep edilebiliyor. Posta yoluyla kullanılan oyların da sayılmasıyla Biden Trump karşısında öne geçmişti. İki tarafın oyları da yüzde 49'da kaldı.

KİM SEÇİLİRSE MESAFEMİZ AYNI



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimler hakkında “Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız” dedi. Çavuşoğlu, ayrıca “Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Posta ile kullanılan oylar da sayılıyor. Bir iki gün daha süreceği gözüküyor. Biz ilişkilerimizi siyaset üstü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Trump arasında samimi süreç en zor zamanlarda da sürdü. Kim gelirse gelsin ilişkilerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump taraftarı eylemcilerin taşıdığı yarı otomatik tüfekler dikkat çekti. Silahlı eylemciler özellikle Arizona’da görüldü.



ULUSAL MUHAFIZLAR SOKAKLARA İNDİ



Biden’ın yarışı önde götürdüğü Arizona’da oy sayımı ilerledikçe, eyaletin en büyük şehri Phoenix’teki seçim merkezinin önünde toplanan Trump destekçilerinin sayısı artıyor. Seçim merkezinin önünden geçilen fotoğraflardan bazı protestocuların yarı-otomatik tüfek taşıdıkları görülüyor. Trump taraftarının Arizona’da ‘Oyları sayın!’, Michigan’da ise ‘Sayımı durdurun!’ diye bağırmaları ise dikkat çekti. Öte yandan oy sayımının sürdüğü Philadelphia’da Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi. Ulusal muhafızlar sokaklara indi.

TRUMP: MİLLETİM İÇİN SAVAŞACAĞIM



ABD Başkanı Trump, “En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söyledik” dedi. Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını ifade eden Trump, “Bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim” ifadesini kullandı. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr de Cumhuriyetçi Parti destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, oyların çalındığını iddia etti, babasından savaşı sonuna kadar sürdürmesini istedi, “Son oyların yüzde yüzü Biden’a gitti. Şeffaflığa ihtiyacımız var” dedi.

Sağlık uzmanları Trump’ın mitinglerinde korona önlemlerine uyulmadığını açıkladı.

KAZANDIĞI BÖLGELERDE SALGIN DAHA YOĞUN



Trump, Kovid 19’a gevşek veya yavaş tepki veren ya da tecridi çok çabuk kaldırarak vaka sayılarının yükselmesine neden olan Florida ve Teksas gibi virüs kaynaklı ölüm sayısı en yüksek bazı eyaletleri kazandı. Sağlık yetkilileri Kovid-19 vakalarında Trump mitingleri sonrası artış tespit etmişti. Öte yandan ABD’de son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken yeni bir rekor kırılmış oldu.