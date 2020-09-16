Beyaz Saray'da 'ihanet' yarışı

ABD Başkanı Trump’la birlikte imza törenine, İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı. “ Yeni Orta Doğu’nun şafağındayız” diyen Trump, 5-6 üklenin daha yakın zamanda İsrail ile anlaşma imzalayacağını söyledi. Trump “Turizmden ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri kurmaya başlayacaklar” dedi. İbrahim Anlaşması için de “Tüm dünyadaki Müslümanlara İsrail’deki kutsal mekanları ziyaret etme ve Mescid-i Aksa’da barış içinde ibadet etmenin kapılarını açtı” ifadelerini kullandı. Trump, törenden önce sembolik olarak Netanyahu’ya “Beyaz Saray’ın anahtarı”nı hediye etti. 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

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GAZZE’DE GÜN BOYU PROTESTO



Gazze Şeridi’nden dün gün boyunca anlaşma protesto edildi. Filistinliler ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu, Bahreyn Kralı İsa el Halife ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’în fotoğraflarını yaktı ve “Filistin’e ihanet, İslam’a ihanettir” diye bağırdı. Anlaşmanın yapıldığı Beyaz Saray önünde de protesto gösterileri düzenlendi.

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Beyaz Saray’daki imza töreni çok soruyu doğuran bir imza töreniydi. Mesela bu kadar acele olmasının nedeni neydi? Öyle ki Netanyahu dışişleri bakanının vekaletini alarak imza attı.

Trump mı, “Netanyahu görevden alınırsa” diye korkup alelacele bunu yaptı yoksa Netanyahu mu, “Ya Trump seçilemezse” diye alalacele bunu yaptı?

Aslında kimin kimle anlaşma imzaladığını en iyi Bahreyn’li bakan ifade etti: “İran’a karşı ABD’nin desteği lazım.” Yani anlaşma İsrail ile değil, ABD’nin sopa göstermesiyle ABD ile imzalandı. Peki o sopa sadece İran sopası mıydı?

BAE niçin masaya daha önce oturmadı. F35’leri bahane ederek geri çekildi. Herkes böyle düşünüyor ancak asıl neden BAE’nin ABD’deki Müslüman toplumdan yediği tokattı. Çok ciddi tepki gördüler.