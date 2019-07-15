BAE medyasından skandal FETÖ haberi
15 Temmuz hain darbe girişimine verdiği destekle öne çıkan ve FETÖ'nün dinlerarası diyalog projesini ülkesinde sürdüren Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayımladığı bir haberde FETÖ'ye destek vererek, "Barışı teşvik eden eğitim odaklı bir hareket." ifadelerine yer verdi.
TM Dijital Haber Merkezi
15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin destek verdiği The National haber sitesi skandal bir habere imza attı.
FETÖ'nün "Barışı teşvik eden, barışçıl bir hareket" olarak nitelendirildiği haberde, Türkiye'nin hain darbe girişimini anlatmaya yönelik yaptığı çalışmalar da "PR" olarak değerlendirildi.
Teröristbaşı Gülen'in Türkiye'de uygulamaya çalıştığı "dinlerarası diyalog projesini" ülkesinde devam ettiren Birleşik Arap Emirlikleri, geçtiğimiz aylarda Papa'yı ağırlayarak, diyalog vurgusunda bulunmuştu.
15 Temmuz hain darbe girişiminde parmağı olduğu belirtilen Muhammed Dahlan'ın ise FETÖ ile olan ilişkisi ortaya çıkmıştı. BAE'de danışman olarak görev yapan ve "karanlık prens" olarak da bilinen Dahlan hakkında Middle East Eye haber sitesi yayımladığı raporunda, Dahlan'ın darbe girişiminden Gülen teröristi ile iletişime geçtiğini ve darbeci hainlere finansal destek verdiği belirtilmişti.