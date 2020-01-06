Avustralya'da yangın faciası devam ediyor! Avustralya'daki yangının sebebi ne?

Avusturalya'da haftalardır etkisini gösteren yangın felaketinin bilançoları açıklanırken, korkunç detaylar ortaya çıktı. Ülkenin güneydoğusunu etkisi altına alan alevler nedeniyle üç eyalette 100 binden fazla kişinin evleri boşaltması istendi. Öte yandan, şuana kadar 23 kişi hayatını kaybederken, yaşanan felaketten dolayı 480 milyon hayvanın öldüğü belirlendi.New South Wales'in itfaiye ekibinden Rob Rogers kontrol altına alınamayan alevlerin Sydney'in banliyö alanlarına ulaşabileceği uyarısında bulundu.

New South Wales bölgesi, 130'dan fazla yangınla boğuşuyor. Bu yangınlardan yaklaşık yarısının kontrol altına alınamaz durumda olduğu belirtiliyor.

ALEVLERLE MÜCADELE İÇİN ASKERLER DEVREDE

Başbakan Soctt Morrison 3 bin kişilik ordu gücünün alevlerle mücadele için göreve çağrıldığını açıkladı. Askerlerin tahliye, yardım taşıma ve yangından etkilenen yolların açılmasını sağlama gibi görevleri üstleneceği belirtildi. Askeri helikopter ve uçakların da lojistik destek ve tahliye görevlerinde kullanılacağı bildirildi. Yangın felaketi nedeniyle Avustralya'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

ÖLÜ SAYISI 23'E ÇIKTI

Güneydoğu Avustralya'daki yangınlar sonucu toplam en az 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kanguru ve koalalara ev sahipliği yapan bölgenin de aralarında olduğu yangın alanlarında alevlerin önüne geçmenin şu noktada mümkün olmadığı belirtiliyor. Yerel yetkililer, 40 dereceyi aşan sıcaklıkların tetiklediği yangınların bir süre daha etkisini sürdürmesini bekliyor. 20 Aralık'ta başlayan yangınlar sonucu bin kilometre kareden fazla alanın kül olduğu tahmin ediliyor.

"480 MİLYON HAYVAN ÖLDÜ"

Sydney Üniversitesi'nden ekolog Chris Dickman'ın saha hesaplamalarına göre, ülkede felaket yaşanmasına sebep olan yangında 480 milyon kadar hayvanın alevler, duman ya da yüksek ısıdan etkilendiğini ve can verdiğini aktardı.

(Sabah)