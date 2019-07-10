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  3. Alman basını: Bu konuda Rusya ve Çin'den öğrenecek çok şeyimiz var

Alman basını: Bu konuda Rusya ve Çin'den öğrenecek çok şeyimiz var

Alman basını: Bu konuda Rusya ve Çin'den öğrenecek çok şeyimiz var

Alman basını, Rusya ve Çin merkez bankalarının altın satın alarak dolara olan bağımlılıklarını azalttıklarını yazdı. Her iki ülkenin 2019’un ilk yarısında onlarca tonluk altın aldığını kaleme alan gazete, Rusya ve Çin rezervlerindeki altın oranının, küresel ticaret savaşından ne kadar etkilenecekleriyle doğrudan ilişkili olduğunu aktardı.

TM Dijital Haber Merkezi

Deutsche Bank’ın yaklaşık 18 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamasının ardından gözlerin para piyasalarına ve devlet rezervlerine döndüğü Almanya’da, Rusya ve Çin’in örnek gösterildiği bir haber kaleme alındı.

Handelsblatt gazetesinde “Rus bankacılardan öğrenilecek çok şey var” başlığıyla yayımlanan haberde, Rusya ve Çin merkez bankalarının altın satın alarak dolara olan bağımlılıklarını azalttıkları yazıldı.

Dünya Altın Konseyinden alınan rakamları satırlarına taşıyan gazete, Çin ve Rusya’nın, 2019’un ilk yarısındaki altın düşüşünü en iyi şekilde fırsata çevirdikleri aktarıldı. Ocak ayının başından mayıs ayının sonuna kadar Çin’in yaklaşık 64 ton aldığı belirtilen yazıda, Rusya’nın ise 77 tonluk altın alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

Handelsblatt’ın haberinde, bu sürecin ardından altın fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 artış gösterdiğinin altı çizildi.

Ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarında geçen yıla göre yüzde 73’lük bir artış gözlendiğini aktaran gazete, şunları kaydetti:

“Bu örnek, özel yatırımcıların, merkez bankalarının altın ve döviz alım işlemlerini yakından takip etmeleri gerektiğini gösteriyor. Bu işlemler, ne zaman alım/satım yapılacağına işaret eden bir sinyal olarak düşünülebilir.”

Yaşanmakta olan küresel ticaret savaşında altın rezervlerinin önemine dikkat çekilen yazıda, “ABD Başkanı söylemlerini sertleştirdikçe altın fiyatları da doğru orantılı olarak yükseliyor. Rezervlerdeki altın payı ne kadar yüksekse, Çin yuanı ve Rus rublesi de bu gerginliklerden bir o kadar az etkileniyor.” ifadelerine yer verildi.

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