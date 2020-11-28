'Türk kültürüne yabancılık çekmiyorum'

Türk dizilerinin dünya ölçeğinde en heyecanlı takipçileri çoğunla Arap izleyiciler. Kurtlar Vadisi ile zirve yapan bu ilgi hiç azalmadan devam ediyor. Zaman zaman Türk dizilerindeki dini ve toplumsal değerlerle çelişen içerikler rahatsız edici bulunsa da çoğunlukla hem diziler hem de oyuncular büyük bir hayranlıkla takip ediliyor. O hayranlardan biri de Ali Mahmoud Al Suleiman. Payitaht Abdülhamid dizisi başta olmak üzere birçok dizinin tercümesini yapan gazeteci-yazar Ali Al Suleiman Lübnan’daki Türk Büyükelçiliği’nde de tercümanlık yapıyor. TRT başta olmak üzere, birçok kanalın Türkçe’den, Arapça’ya çevirilerini de yapan Suleiman Arap ve Türk edebiyatı mezunu.

Hayatı Lübnan, Şam ve İstanbul üçgeninde geçen genç gazetecinin en büyük tutkusu Türk dizileri. “Annem Türk olduğu için Türk kültür ve geleneklerine hakimim.” diyen Al Suleiman’a Türk dizilerine olan ilgisini ve çeviri macerasını sorduk.

Dizi çevirilerine ne zaman başladınız?

Çeviriye 2017 yılında başladım. İlk olarak Kurtlar Vadisi dizisinin 7, 8, 9 ve 10. sezonlarını Arapça’ya çevirdim. Çevirilerimi daha iyi yapabilmek için dil konusunda epeyce çalıştım. Kurtlar Vadisi’nden sonra “Payitaht Abdülhamid” adlı dizinin çevirisine başladım.

Annenizin Türk olduğunu söylediniz ama çoğunlukla Türkiye dışında yaşamışsınız. Türkçenizi nasıl geliştirdiniz?

Herhangi bir dili öğrenmek için çok fazla pratik yapmak gerekir. Bu dili öğrenmekle ilgilenen herkes kendilerini günlük karşılaşmalara maruz bırakmalı. Bununla beraber belgeselleri ve tarih dizileri izlemeliler. Ben de öyle yaptım.

İlk izlediğiniz Türk dizisi hangisiydi?

Türkiye’de de çok konuşulan ve fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi’ydi. Siyasi, dramatik ve gerilim dizisi olarak harika bir yapımdı ve çok etkilenmiştim.

En sevdiğiniz diziler ve karakterler kimler?

En sevdiğim dizi Kurtlar Vadisi ve tüm bölümlerini başarılı buluyorum. Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman dizilerinin oyuncularını da beğeniyorum.

Tabi en sevdiğim karakterler de Polat Alemdar, Memati Baş, Abdülhey Çoban

Arap dünyasında en çok hangi Türk dizileri ilgi görüyor?

Kurtlar Vadisi ve Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid Arap ülkelerinde en çok ilgi gören diziler.

Çeviri yaparken Türkçe konusunda en çok zorlandığınız yerler neler?

Şiir ve deyimler benim için zor olabilirdi ama araştırdıkça ve istikrarla bu işi yaptıkça kolaylaştı.

Arap dünyasında Türk dizilerine yönelik eleştiriler de var. En çok neden şikâyetçi Arap seyirci?

Müslüman Arap toplumları Aşkı Memnu ve ona benzer dizilere karşı tepki verdi. Türk ve Müslüman halkıyla ilgisi olmayan bu diziler müstehcen sahnelerden dolayı fetvayla yasaklandı. Suudi MBC grubu Türk dizilerinin yayınına son verdi. Alarabiya internet sitesi de bununla ilgili bir haber yapmıştı. Alınan bu kararın o gruba maliyetinin 50 milyon doları aştığına dair haberler de yapıldı.