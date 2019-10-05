'PUBG Mobile'de Türkiye'yi gururla temsil edeceğiz'

kenan.karci@aksam.com.tr

“Milano’da kupa kaldıran ilk Türk takımı biziz. Ben küçüktüm ama 2002’de Türkiye dünya üçüncüsü olduğu zamanki duyguları yaşadık. 7 kişilik yüzde yüz Türk oyuncularla bunu başardık. Çok az insana nasip olur. Anlatılmaz bir duygu. Şampiyonluk sonrası Nuri Şahin arayıp, tebrik etti. 2020 Dünya Şampiyonası’na özel davetle olarak katılacağız.”

E-Spor ülkemizde genç kuşağın aşina olduğu bir dal. Teknoloji şirketlerinin büyük yatırımlar yaptığı bu alanda, uluslararası rekabetler de kitleleri alanlara topluyor. Milano Fiera Milano Kongre Merkezi’nde düzenlenen Vodafone 5G ESL Mobile Open’de de iki Türk takımı şampiyonluk için yarıştı. Avrupa’dan 600 bini aşkın e-Spor oyuncusunun katıldığı elemeler sonucunda Milano’ya 17 ülkeden gelen 56 takımın mücadelesine büyük ilgi vardı. 20 eurodan satılan biletler yoğun talep gördü. Birbirinden ilginç kıyafet ve kostümlerle alanı dolduran gençler, bazen tutukları takımları, bazen de hayranı oldukları oyuncuları destekledi. Asphalt 9 Legends ve PUBG Mobile finallerinde Türkiye’yi Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları temsil etti. 6 ayrı oyundan oluşan mücadelede 10 takım finale kaldı ve kupaya ulaşmak için kıyasıya yarıştı. İlk oyunda İstanbul Wild Cats ikinci, Futbolist ise sonuncu oldu. Daha sonrasını Futbolist takım lideri Berke Mol’den dinleyelim…

MİLANO’DA İLK KUPAYI KAZANDIK

“İlk maçta sonuncu olmamız heyecanımızı yenemememiz nedeniyle oldu. İlk kez böyle bir seyircinin önündeydik. Organizasyon iyiydi. Seyirci önünde gerilim yaşadık ama sonrası geldi. 6 oyunda 1 sonunculuk, 2 birincilik, 2 ikincilik ve 1 dördüncülük elde ederek zirveye çıktı. 17 Avrupa ülkesinden 56 takım vardı finallerde. Milano’da kupa kaldıran ilk Türk takımı sanırım biziz. Türk e-Spor takımları arasında 3 farklı oyunda birincilik elde eden ilk e-Spor takımı olduk.”

BU DUYGULARI ANLATMAK ÇOK ZOR

“Bundan sonra 2020’deki Dünya Kupası’na davet aldık. PUBG Mobile’de 2020’de ülkemizi temsil edeceğiz. Davetle katılan tek Türk takımı biziz. Daha sonra elemelerden başka takım da gelir inşallah. Şu anda bütün oyuncularımız, omuzlarında Avrupa şampiyonu apoleti taşıyorlar. Moralleri ve özgüvenleri tavan. Günde 7-8 saat çalışıyoruz. Türkiye’yi temsil etmek için yurtdışına gidiyoruz ve kupa kaldırıyoruz. Ben yetişemedim ama 2002 Dünya Kupası’nda sizler ne hissettiyseniz biz de onu hissettik. Ülkemiz adına kupa kaldırmak bir sporcunun erişebileceği en büyük noktalardan biri. Çok az insana nasip olur, çok mutluyuz. Anlatması zor bir duygu.”

NURİ ŞAHİN BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR

“Oyuncularımıza mutlaka teklif gelecektir ama sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kadroyu sabit tutacağız. Kafamızda gitmek ve teklif gelirse bunları değerlendirmek gibi düşünceler yok. Yüzde yüz Türk kadroyla bu başarıya ulaştık. 5 oyuncumuz var. 1 yedek, 4 as. Antrenörümüz dahil yüzde yüz 7 Türk’le şampiyon olduk. Puma, Ded Bull, Head & Shoulders gibi güçlü sponsorlarımızın desteği var. Werder Bremen’de oynayan milli oyuncumuz Nuri Şahin bizim takımın ortaklarından. Bize çok destek oldu. Maçtan sonra da arayıp, tebrik etti, sosyal medya hesaplarından da paylaşımda bulundu. Takımla çok ilgileniyor.”

TÜRKİYE’DE 5G İSTİYORUZ

Vodafone 5G teknolojisiyle ilk kez bu kadar hızlı bir oyunda yer alan ve şampiyon olan Futbolist takımının menajeri Berke Mol’e, teknolojinin önemini de sorduk, işte cevabı: “İlk kez Vodafone 5G hızıyla oynadık. Online oynarken ping adını verdiğimiz gecikmeler oyunun kaderini değiştiriyor. Mermilerimiz geç gidebiliyor. Burada herkes eşit şartlarda ve inanılmaz hızlı oynayabiliyor. Umarım yakın zamanda ülkemizde de 5G hızını görebiliriz. Türkiye de 60-80 ping süresinde oyunu oynarken burada 20 ping ile oynuyoruz. Bu çok şeyi değiştiriyor. Burada 5G sayesinde neredeyse pingsiz oynuyoruz diyebilirim.” Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da bu teknolojinin oyunlarda çok önemli olduğuna dikkat çekti.

‘BAŞARIMIZIN SIRRI AİLE GİBİ OLMAMIZ’

Berke Mol, başarılarının sırrını şöyle anlattı: “Biz bir aileyiz ve aile gibi çalışıyoruz ve yaşıyoruz. Türkiye’deki pek çok e-Spor takımından farkımız aile olmayı becerebilmemiz aslında. Bu da bize başarıyı getiriyor. Bu kadar bir arada ve kapalı alanda kalmamız sıkıcı olmuyor. Aslında herkesin hedefi aynı olunca sıkıcılıktan ziyade hırs oluyor ve zevkli geçiyor.”

ZAMANLA KABUL GÖRECEK

“Yarın kız istemeye gidince, kayınpeder adayına mesleğinizi nasıl anlatacaksınız?” şeklindeki sorumuza şu cevabı veriyor: “Şu dönemde bunu açıklamak çok kolay değil ama dünyada kabul edilen mesleği ülkemizde de zamanla basın aracılığı ile kabul edecekler diye düşünüyoruz. Bu meslekte kariyer istisnalar olsa da genelde 23 yaşında bitiyor. Ondan sonra gençler geleceklerine başka türlü de yön verebilir.”

YABANCI İYİYSE GELSİN

Futbolda çok tartışılan ‘yabancı’ konusuna e-Spor oyuncuları nasıl bakıyor? Berke Mol net konuşuyor: “Yurtdışından Türkiye’ye gelen oyuncular var. Biz buna doğru imkânlar olunca sorun olarak bakmıyoruz. Kişisel gelişim olarak gençlerin karar mekanizmalarına e-Sporun büyük katkısı var. 17 yaşında farklı bir kültüre geliyor bunlar büyük avantajlar genç oyuncular için.”

DEVLETİMİZ DESTEK VERİYOR

Turnuvada yer alan ancak derece yapamayan Türk takımı İstanbul Wildcats’ın Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sezgin, finans sektöründe çalışıyor. Sezgin, e-Sporun vizyonunu şöyle özetliyor: “E-Sporda din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yok. LOL liginde kadın oyuncuyu dünyada oynatan tek kulüp olduk. Sektörde 3 milyon dolara oyuncu transferi oluyor. 1 milyar dolarlık bir sektör. Devletimizin teşvik etmesi güzel. E-Spor federasyonu kuruldu. Bu spor dalı gençlerin iletişimine ve İngilizce öğrenmelerine çok büyük katkı sağlıyor.”