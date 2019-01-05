Mutlaka görülmesi gereken Animasyon Filmler

The Lion King



90’lı yılların unutulmaz animasyon filmi, sadece o dönemin çocuklarının gönlünü fethetmekle kalmayan, aynı zamanda klasikleşen bir yapım oldu. Akademi ödüllü filmin yakında yeniden çevrimi seyircisiyle buluşacak.

Ice Age

2002 yılında sinemasal yolculuğuna başlayan Ice Age (Buz Devri) kahramanlarının maceraları bugün hâlâ devam ediyor. Film, dünyanın farklı evrelerine eğlenceli bir yolculuk yapmamızı sağlıyor.

Finding Nemo

Gösterime girdikten hemen sonra kazandığı başarıyla serileşen Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) filmi, Nemo’nun maceraları üzerinden aile kavramını anlatan etkileyici bir animasyon…

Wall-E

Etkileyici hikâyesiyle büyüleyen bilim kurgu türündeki Wall E, artık insanların olmadığı ve başka gezegenlerde yaşadığı bir dünyada tek başına kalan sevimli bir robot yaşamını ele alıyor.

Up

Pixar’ın en iyi yapımlarından biri olan Up (Yukarı Bak), hayallerini gerçekleştirmek isteyen bir adamın macerasını hikayeleştiren, dostluk vb. kavramlar üzerinde düşündüren bir film…

Inside Out

Son birkaç yılın en zeki animasyonu! Müthiş senaryosu ve hikâye anlatımıyla herkesin mutlaka izlemesi gereken, enfes bir sinema şaheseri…