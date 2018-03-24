Her mevsim ayrı tat: ILGAZ

Kastamonu ve Çankırı illerinin ortak dağları Ilgaz sıradağlarının uzunluğu 140-150 km, genişliği ise 30-40 km yi bulmaktadır. Ilgaz sıradağlarının iki büyük tepesi Büyük Hacettepe (2587 metre) ve Küçük Hacettepe (2546 metre) ile zirve yapmaktadır. Bu zirveler Kastamonu il sınırları içinde kalmaktadır. Ilgaz sıradağlarının büyük bir alanı Milli Park olarak ilan edilmiştir. eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Milli Park, Ilgaz dağları eteklerinden başlayıp, yükseklere çıkarken değişen, çok güzel, sarıçam, karaçam ve köknarın hakim olduğu orman örtüsü ile kaplıdır. 2000-2200 metre üzerindeki kuşakta otsu bitkilere rastlanılmaktadır. Milli Park, flora ve fauna bakımından önemlidir.



Ormanların içi orkideler ile kaplıdır. Orkide bakımından Avrupa ve Ortadoğu’nun en zengin yerlerinden biridir. Milli Park içinde geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, tilki, kurt, tavşan, keklik gibi yabani hayvanlar da yaşamaktadır. Her mevsimde ziyaret edilebilecek Ilgaz Dağı Milli Parkı, bol oksijeniyle önemli bir cazibe merkezidir. Bölge özellikle kış aylarında ziyaret edilse de yaz aylarında da bitki örtüsü ile yoğun ilgi görmektedir.

1922 yılında Çankırı’nın il olması ile Ilgaz da ilçe olmuştur. İlçenin kurulduğu yer bir çok topluluğa uğrak yeri olmuştur. Ama ilk yerleşim kimler tarafından olduğu bilinmemektedir. Beylikler, Selçuklular ve Osmanlı dönemlerinde Ilgaz, yerleşim yeri olarak bilinmektedir.

Ilgaz’ın eski adı Koçhisar’dır, Ilgaz halkı, Kurtuluş Savaşı’nda önemli roller üstlenmiştir. İnebolu ve Kastamonu’dan gelen cephanelerin Çankırı üzerinden Ankara’ya geçişinde büyük emek sarfetmiştir.

Yılın büyük bölümünde kar kaplı olan Ilgaz Dağları, kış sporları açısından son zamanlarda oldukça geniş imkanlara sahip olmuştur. Ilgaz Dağı, bir çok tesis inşasıyla kış sporlarının vazgeçilmez merkezleri arasına girmiştir.

Ilgaz Bölgesi’nde gezilecek yerler; Milli Park (Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu-Çankırı illerinin sınırlarında bulunmaktadır. Milli Park›ın içinde bulunan Ilgaz Kayak Merkezi’nde kış sporlarıyla ilgilenebilir ve aynı zamanda çevreyi gezerek yeni keşifler yapabilirsiniz) İndağı Mağaraları (Ilgaz’a 5 km uzaklıktadır Hellenistik döneme ait kaya mezarları vardır) , Ilgaz Tümülüsleri, Ilgaz Hamamı, Kuru Köprü (Osmanlı eseri 4. Murat zamanında yapılmıştır), Kayı Köyü Camii (Selçuklu eseri), olarak sıralanabilir. Çatak Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Valla Kanyonu ve Mahmut Bey Camii de keşfetmenizi önerdiğimiz yerler arasındadır.

Ilgaz Bölgesi’nde ne yiyebiliriz diye sorarsanız, Milli Park içinde günübirlik tesislerde veya Kastamonu Ilgaz arasında yeme içme yerleri mevcuttur. Bu bölgede siyez bulguru çok ünlüdür. Hediyelik olarak bile alabilirsiniz. Bunun dışında elma, erik bu bölgede bol miktarda mevsiminde bulunur. Ilgaz elmasının kaymaklı tatlısı, hoşafı, turşusu ve dolması tadılacak lezzetler listesine eklenebilir.

Kastamonu’ya 40, Çankırı’ya 73, Ankara’ya 203 km, İstanbul’a 475 km. olan bölgeye en yakın havalimanı Ankara Esenboğa Havalimanı’dır 200 km dir. konaklama imkanı oldukça fazladır. Devlet konukevi, otaller, olarak 2 bin yatak kapasitesi mevcuttur.