Dadaşlar diyarı Erzurum

lokmandag@gmail.com

Doğunun Paris’idir.

Anadolu’nun en güzel kapısı,

Nene Hatun’un Memleketi,

Çifte Minareli güzel şehir,

Hele bir de cağ kebabı yok mu?

Dadaşlar diyarı kucaklar hepimizi.

Ne de olsa orada herkes “başımın üstünde yerin var” der size...

Uzun süredir gitmemiştim Erzurum’a, Ayberk söyledi, dilinde o güzel şarkyla “Hadi gel Erzurum’a gel Erzurum kışı güzel.” Hemen hemen hepimizin diline pelesenk olmuştur bu güzel şarkı. Ne zaman dinlesem Erzurum’a gidesim gelir. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Sadece cağ kebabı için değil, hasret gidermeye gidiyoruz. Dostlar özlemiştir bizi...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in misafiriyiz. Bize çok iyi bakacaklarından adım gibi eminim. Henüz kar yok ama bu şehrin yazı da kışı da ayrıca güzel… Kar yok ise kültür turizmi var hem de çok güzel… Çok acıkmışız, sırf cağ kebap yiyeceğiz diye sabah kahvaltısı bile yapmadık.

GÜNE CAĞ KEBAP İLE BAŞLAYIN

Hangi cağ kebapçıya giderseniz gidin hepsi çok meşhur. Koç, Gel-gör, Muharrem Usta, sanırım sekiz ya da dokuzuncu şişti, usta seslendi “Yeter artık, ağır gelmesin.”

Cağ kebabı denmesinin nedeni, yan yatırılmış döner odun ateşinde pişiriliyor. Ve etler cağ denilen şişlere takılıp servis ediliyor. Siz yeter demediğiniz sürece önünüze sürekli cağlar gelecektir.

Bir güzel doyduk ama daha bitmemişti. O güzel kebapların üzerine bir de kadayıf dolması yedik. Şerbetli içi ceviz dolu harika bir tatlı, hem kış aylarında içinizi ısıtır hem de epey bir enerji verir.

Ama yakması kolay, önce bir Çifte Minareli Medrese gezilecek, ardından hemen yanında Üç Kümbetler, daha sonra Yakutiye Medresesi’ni de gezdiniz mi yediğiniz her şey anında erir. Lokman ama sen de hikayelerini anlatmıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Benim anlatmama gerek yok. Orada bulunan küçük rehberlere minik bir okul harçlığı verdiniz mi size hepsinin tarihini tek tek anlatacaklardır hem de hangi dilde isterseniz. Bizim de o kardeşlerimize küçük bir katkımız olsun değil mi?

PALANDÖKEN BİR DÜNYA MARKASI

Dünyada bilmiyorum ama Türkiye’de kaç tane şehir merkezine yakın kayak merkezi var bilmiyorum. Şüphesiz Palandöken Tesisleri, Türkiye’de en iyi tesisler bana göre. Uzunluğu, genişliği yağan karın özelliği harika yerler. Hele bir de Ejder Tepesi kayak tutkunları için harika bir yer. Olsun biz kayak zamanı elbette yine geleceğiz.

EFSANELER İÇİNDE KITLAMA ÇAY KEYFİ

Eğer çok üşüdük derseniz. Zira yazı kışı fark etmez temmuzda bile gelseniz Erzurum’da yorgan ile yatabilirsiniz. Hemen bir kahvehaneye girin. Şöyle güzelinden demli taze bir çay isteyin. Yanında size bir parça limon ve kıtlama şeker vereceklerdir. Ben çayı şekersiz içerim ama sırf öğrenmek için kıtlama çay da içtim. Yaşlı amcaların çürümüş dişlerini görünce kıtlamanın dişlere ne kadar zarar verdiğini de anlamış oldum.

Eğer siz de benim gibi şanslıysanız yaşlı amcalardan muhakkak Erzurum’a dair efsaneleri dinleyin. Çok eğleneceksiniz.

ŞEHİRDE GÜZEL BİR GEZİNTİ

Erzurum merkezde Taş Han’ı dolaşın, sevdiklerinize Erzurum’un o meşhur Oltu taşlarından takılar alabilirsiniz. Ama Rus taşlarına da dikkat edin. Sakın Oltu taşı ile kıyaslamayın bile. Ustalar yüreklerini işliyor o taşlara, elbette eşinize dostunuza alacak güzel hediyeler de bulabilirsiniz. Eğer tarihe güzel bir yolculuk yapmak isterseniz Tarihi Erzurum Evlerini gezin. Koca bir mahalle birleştirilmiş hem yaşayan bir müze hem çok amaçlı bir restorana dönüştürülmüş. Çayları, kahvaltıları, yöresel yemekleri ve geçmişten günümüze ışık tutan tüm değerleri, Erzurum’a dair birçok ipucunu yakalayabilirsiniz bu huzur dolu mahallede.

“BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİN VAR” HİKAYESİ

Mesela “Başımın üstünde yerin var” deyimi meğerse bu yörede ait bir deyim. Peki, nasıl başımın üstünde yerin vardır. İste hikayesi... Evler yörede genelde iki katlıdır. Ev sakinleri genelde evin alt katında yaşarlar. Üst kat ise misafirlere ayrılmıştır. İşte ne zaman bir misafir gelse Erzurum’a. Hane halkı başımın üstünde yerin var diyerek evin üst bölümünü gösterir ve onları orada ağırlar. Nasıl harika bir gelenek değil mi sizce de?

TORTUM’DA KAHVALTI KEYFİ

Tortum Şelalesi bölgenin en önemli turistik beldelerinden... Zaman zaman o devasa şelale buz tutunca buz tırmanışları da gerçekleştiriliyor. Siz de şehirden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak ve güzel bir kahvaltı yapmak istiyorsanız Tortum Şelalesi ideal bir yer. Tabii yolda giderken köylerdeki cirit takımlarına denk geleceksiniz. O köylerde her yıl onlarca şampiyon yetişiyor. Cirit deyince nedense akla hep Erzurum geliyor. Daha anlatılacak çok şeyi var bu güzel memleketin. Nene Hatun’u anlatamadık mesela, harika ilçeleri ve en önemlisi soğuk şehrin sıcacık insanlarıyla bende çok güzel izler bıraktı Erzurum. O nedenle daha yazacak çok şey var diyerek herkesi kucaklıyorum.