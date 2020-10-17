  • $7,9347
  • 9,2997
  • 484.61
  • 1192.73
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
17 Ekim 2020 Cumartesi 07:00 | Son Güncelleme:

Çiğdem Akın'ın güçlü kadınları

Çiğdem Akın'ın güçlü kadınları
- ÜMİT TEMURÇİN / umittemurcin@gmail.com

13 Ekim 2020'de Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'da Çiğdem Akın'ın çok özel tasarımları görücüye çıktı. Akın'ın 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonu A-YİNE özgün, zamansız kadına ayna tutuyor.

Çiğdem Akın 13 Ekim 2020’de Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da çok özel tasarımlardan oluşan İlkbahar-Yaz “A-YİNE” koleksiyonunu Tophane-i Amire’nin tarihi ve büyülü atmosferinde sergiledi.

Tüm defileler gibi bu özel koleksiyonda www.mbfwistanbul.com adresinden canlı yayınlandı. Sonrasında tasarımcılar ve özel konuklar, tasarım detaylarına ve ilham noktalarına ışık tuttular. Ben de Çiğdem Akın’ın konuğu olarak stüdyoda çekilen canlı yayına katıldım. Sevgili Aslı Barış moderatörlüğünde Türk moda dünyasını, yaşanılan süreci ve tabi ki Çiğdem Akın markasına dair birçok konu başlığına dair sohbet ettik.

A-YİNE KOLEKSİYONUNUN HİKÂYESİ

Çiğdem Akın 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ile özgün, zamansız, kendini arayan, sorgulayan yaratıcı kadına A-YİNE tutuyor.

Güzellik ve sırların saflığında uçuşan ipekler, billur ışığa vururcasına parıltıları ile kadını, güzelliğin kaynağını A-YİNE’de yansıtıyor.

Aynalar aynalar geleni içine alıyor, aksettiriyor. Yaptığı bu işten habersiz gördüğüne şahit olurcasına… Gururlu pembe, derin mavi, alev alev kırmızı, gizemli siyah ve aydınlık beyaz ile Çiğdem Akın kadını A-YİNE’de olası benlerini keşfediyor. Bedeni saran yumuşak kıvrımlar, cesur dekolteler, özgür dans eden elbiseler kadını tamamlarken transparan dokunuşlarla onu yüceltiyor.

Bu bir illüzyon hayal değil, görünenin arkasında saklanan gerçeği aşabilme çabası ile kadın kendi illüzyonunu yaratıyor. Her bir yansımada ayrı duygusunu arıyor. Saçlar her yansımada farklı farklı… Bazen yumuşak dalgalar, bazen romantik topuzlar bazen de özgürce hareket eden yansımalara, gerçeği arayan şeffaf duru ışıldayan doğal ten ile beden buluyor.

“Varlığın aynası nedir? Olanı olduğu gibi görebilmek? İllüzyon? Öyle bir ayna ki sadece bir görüntü̈; gerçek gibi görünüyor fakat gerçekliği yok. Defilenin, koreografisini Ferhan Aral, müzikleri Serhat Erdem, Makyaj sanatçısı; Nars ekibinden Erkan Uluç, Saç tasarımını Mehmet Tatlı ekibinden Harun Güllüler gerçekleştirdi.

<p>Mars gezegeni ekim ayı boyunca her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.</p><p>Yıllard

Mars'ı görebilmeniz için son 10 gün

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İtalya'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını protesto etti

30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.