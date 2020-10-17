Çiğdem Akın'ın güçlü kadınları

Çiğdem Akın 13 Ekim 2020’de Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da çok özel tasarımlardan oluşan İlkbahar-Yaz “A-YİNE” koleksiyonunu Tophane-i Amire’nin tarihi ve büyülü atmosferinde sergiledi.

Tüm defileler gibi bu özel koleksiyonda www.mbfwistanbul.com adresinden canlı yayınlandı. Sonrasında tasarımcılar ve özel konuklar, tasarım detaylarına ve ilham noktalarına ışık tuttular. Ben de Çiğdem Akın’ın konuğu olarak stüdyoda çekilen canlı yayına katıldım. Sevgili Aslı Barış moderatörlüğünde Türk moda dünyasını, yaşanılan süreci ve tabi ki Çiğdem Akın markasına dair birçok konu başlığına dair sohbet ettik.

A-YİNE KOLEKSİYONUNUN HİKÂYESİ

Çiğdem Akın 2021 İlkbahar-Yaz koleksiyonu ile özgün, zamansız, kendini arayan, sorgulayan yaratıcı kadına A-YİNE tutuyor.

Güzellik ve sırların saflığında uçuşan ipekler, billur ışığa vururcasına parıltıları ile kadını, güzelliğin kaynağını A-YİNE’de yansıtıyor.

Aynalar aynalar geleni içine alıyor, aksettiriyor. Yaptığı bu işten habersiz gördüğüne şahit olurcasına… Gururlu pembe, derin mavi, alev alev kırmızı, gizemli siyah ve aydınlık beyaz ile Çiğdem Akın kadını A-YİNE’de olası benlerini keşfediyor. Bedeni saran yumuşak kıvrımlar, cesur dekolteler, özgür dans eden elbiseler kadını tamamlarken transparan dokunuşlarla onu yüceltiyor.

Bu bir illüzyon hayal değil, görünenin arkasında saklanan gerçeği aşabilme çabası ile kadın kendi illüzyonunu yaratıyor. Her bir yansımada ayrı duygusunu arıyor. Saçlar her yansımada farklı farklı… Bazen yumuşak dalgalar, bazen romantik topuzlar bazen de özgürce hareket eden yansımalara, gerçeği arayan şeffaf duru ışıldayan doğal ten ile beden buluyor.

“Varlığın aynası nedir? Olanı olduğu gibi görebilmek? İllüzyon? Öyle bir ayna ki sadece bir görüntü̈; gerçek gibi görünüyor fakat gerçekliği yok. Defilenin, koreografisini Ferhan Aral, müzikleri Serhat Erdem, Makyaj sanatçısı; Nars ekibinden Erkan Uluç, Saç tasarımını Mehmet Tatlı ekibinden Harun Güllüler gerçekleştirdi.