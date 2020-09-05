Bu hafta ne yapsak?

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ’NDEN ONLINE ATÖLYE



Rahmi M. Koç Müzesi, 7-12 yaş grubuna yönelik çevrimiçi eğitim programı hazırladı. Eylül ayı boyunca her cumartesi saat 13.00’te yapılacak atölyelerde çocuklar müzeyi online gezdikten sonra “Eğitim Kiti” ile kendi hayal dünyalarını tasarımlara yansıtacak. 60 dakika sürecek atölyelere katılım için muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Zoom uygulaması ile gerçekleştirilecek atölyelere katılım 20 kişiyle sınırlı olacak.

HARBİYE’DE YILDIZ RÜZGARI



Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 12 – 14 Eylül akşamları saat 21:00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

ALFA ROMEO MÜZESİ SİZİ BEKLİYOR



Alfa Romeo, tarihindeki önemli ve ikonik modellerin yer aldığı Arese Müzesi’nin kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı. Devreye alınan sağlık önlemleri ile müze ziyaret programına dahil olmayan ve özel koleksiyonun bulunduğu Arese’deki eski yönetim merkezindeki parçalar da böylelikle gün ışığına çıktı. Bu kapsamda 150 özel otomobil, havacılık, deniz ve otomotiv motoru, kupalar, sanat eserleri, aksesuar ve yarış teknesi gibi çok özel koleksiyonlar müzede sergileniyor.

İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDA PERDE AÇILDI



İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 2020-2021 tiyatro sezonu dört oyun ile başlıyor. Bu haftanın oyunları 80 Günde Devr-i Alem, bu akşam Mecidiyeköy Büyük Sahnede izlenebilir. Josef Bieder’in Yıldızının Parladığı An (Aksesuvarcı), bu akşam Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir. Aziz Dostum Çehov ise bu akşam Taksim Talimhane Açıkhava Sahnesinde izlenebilir.

AÇIKHAVADA’YA EDİZ HUN İLE VEDA



AçıkhavADA Sinema, bu hafta sezona veda ediyor. Bu akşam saat 21.00’de yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın üstlendiği 1972 yapımı “Güllü” filminin gösterimi, filmin başrol oyuncularından Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun’un katılımıyla gerçekleşecek.

LEVENT YÜKSEL İLE GEÇMİŞE YOLCULUK



Türk Pop Müziği’nin en popüler isimlerinden olan Levent Yüksel, KerkiSolfej organizasyonuyla sevenleriyle buluşacak. Levent Yüksel, en sevilen şarkılarıyla 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:15’te Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.