Trafik sigortasında önemli değişiklik

Karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası şartlarında değişiklik yapan Hazine Müşteşarlığı tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Zorunlu trafik sigortasında zarar gören dava yoluna gitmeden önce sigortacıya yazılı olarak başvuruda bulunacak.



Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması

hâlinde, hak sahibi dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonu'na da başvurabilecek.



Değişiklikle genel şartlarında hak sahibi ve sigorta şirketi arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümünde görev yapacak arabulucu tanımı da eklendi.



Sigortacı başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma sağlayamadığı durumda, anlaşılamayan tutar için arabulucuya başvurabilecek. Anlaşma sağladığı tutarı hak sahibine ödeyecek. Hak sahibi de arabulucuya başvurabilecek. Sigortacıya karşı dava açılmış olması arabulucuya başvuru yapılmasına engel teşkil etmeyecek.