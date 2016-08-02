İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Otomobil
  3. Trafik sigortasında önemli değişiklik

Trafik sigortasında önemli değişiklik

Trafik+sigortas%C4%B1nda+%C3%B6nemli+de%C4%9Fi%C5%9Fiklik

Zorunlu trafik sigortasında zarar gören, dava yoluna gitmeden önce sigortacıya yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası şartlarında değişiklik yapan Hazine Müşteşarlığı tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Zorunlu trafik sigortasında zarar gören dava yoluna gitmeden önce sigortacıya yazılı olarak başvuruda bulunacak.
 
Sigortacının başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması
hâlinde, hak sahibi dava açılabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için Sigorta Tahkim Komisyonu'na da başvurabilecek.
 
Değişiklikle genel şartlarında hak sahibi ve sigorta şirketi arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümünde görev yapacak arabulucu tanımı da eklendi.
 
Sigortacı başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tazminat tutarında anlaşma sağlayamadığı durumda, anlaşılamayan tutar için arabulucuya başvurabilecek. Anlaşma sağladığı tutarı hak sahibine ödeyecek. Hak sahibi de arabulucuya başvurabilecek. Sigortacıya karşı dava açılmış olması arabulucuya başvuru yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

Konya'nın Akşehir İlçesi Gölçayır Mahallesi'nde eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, 200 eşekten günde e

Gazetede okuduğu haberle hayatı değişti

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Dolar 3,6690 liradan, avro 3,9390 liradan güne başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar