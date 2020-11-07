Kadıköy'de şok! 0-2

AKŞAM

Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda İttifak Holding Konyaspor'a Jevtovic ve Kravets'in golleriyle 2-0 mağlup oldu. Bu skorla Kanarya, milli araya moralsiz girerken; ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 17 puanda kaldı. Deplasman ekibi ise aldığı bu 3 puanla, puanını 9 yaptı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Kadıköy'de maç başladı.

5' Sağ kanattan Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

10' Fenerbahçe bu dakikalarda baskıyı arttırdı. Sarı lacivertli ekip arka arkaya köşe vuruşları kullanıyor.

16' Sol kanattan Caner'in ortasında Samatta'ya gelen topta savunma son anda araya girdi.

22' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Pelkas topu ayağından açınca savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

23' Ozan Tufan'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

27' Konyaspor'da Milosevic, Altay'la karşı karşıya kaldı. Konyasporlu futbolcu topu üstten aşırmak istedi ancak Fenerbahçe kalecisi topu çıkardı.

31' Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına çevirdiği topta Pelkas gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

39' Ozan Tufan'ın ortasında Samatta'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Konyaspor

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarı başladı.

47' Cikalleshi'nin ceza yayından vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Altay'da kaldı.

57' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Valencia topu penaltı noktasındaki Perotti'ye çıkardı. Perotti'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

59' Fenerbahçe gole yine çok yaklaştı! Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün uzun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Samatta'nın vuruşunda kaleci Sehic topu ayaklarıyla çıkardı

61' Fenerbahçe tehlikeli geldi! Hızlı hücumda Ozan'la verkaça giren Gustavo'nun vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

GOL! 67' Sol kanattan gelen ortada Shengelia'nın indirdiği topta ceza sahasında önüne düşen topa yatarak harika bir vuruş yapan Jevtovic'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

73' Konyaspor'da kaleci Sehic zamana yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

GOL! 77' Konyaspor'da savunmadan atılan topta savunma arkasına sarkan Kravets, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

80' Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Sokol Cikalleshi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü

84' Konyaspor'da Alper Uludağ Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

90' Karşılaşmanın sonuna 7 dakika eklendi.

Maç sona erdi: Fenerbahçe 0-2 İttifak Holding Konyaspor

ANTALYA MAÇINA GÖRE TEK ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına göre zorunlu tek değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerde dünkü idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa, İttifak Holding Konyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Genç teknik adam, Sosa'nın yerine Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Konya temsilcisi karşısında kalede Altay Bayındır'a görev veren Erol Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıyan Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'ı oynattı. Fenerbahçe'de gol silahı ise Mbwana Samatta oldu.

THİAM 4 MAÇ SONRA



Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki ilk 4 maçına ilk 11'de başlayan ama hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamayan Thiam, 4. haftadaki Fatih Karagümrük kaşılaşmasından sonra ise ilk 11'de görevlendirilmemişti.

OZAN VE PELKAS KENDİ POZİSYONUNA GEÇTİ



Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın sakatlığı, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'a kendi pozisyonlarında oynama şansı tanıdı.

Ligde haftalardır forvet arkasında görevlendirilen Ozan ile sol açıkta şans bulan Pelkas, Sosa'nın yokluğunda kendi pozisyonlarına geçti.

Ozan karşılaşmaya Gustavo'nun yanında başlarken, Pelkas forvet arkasında oynadı.

FERDİ KADROYA DAHİL OLDU



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu 2 maç sonra kadroda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin büyük umut beslediği ve ligde ilk iki maça 11'de başlayan Ferdi, daha sonra yedeğe çekilmişti.

Ligde son 2 karşılaşmada 21 kişilik kadroya dahil edilmeyen Ferdi, İttifak Holding Konyaspor karşısında ise kadroda bulundu.