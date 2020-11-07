Kravets: Büyüklere gol atmam rastlantı

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbaçe'yi 2-0 yendiği maçta Konyaspor adına bir gol kaydeden Kravates karşılaşmayı değerlendirdi.
Büyük takımlara gol atmasının tesadüf olduğunu söyleyen Kravets, "En önemlisi takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takımın üstünde şanssızlık vardı. İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması ve benim katkı sağlamam." şeklinde konuştu.
Trabzonspor uçağa aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. Bordo-mavililerin uçağı pist başı yapmasına rağmen rüzgarın hızını arttırması sonucu uçak kalkış yapamadı.
İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Marko Jevtovic, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.
İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Kravets, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.
İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Real Betis'i 5-2 yendi.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaştı.
Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren Aytemiz Alanyaspor - Trabzonsor maçının ardından her iki takımın teknik sorumluları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.