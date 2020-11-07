Kravets: Büyüklere gol atmam rastlantı

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Kravets, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbaçe'yi 2-0 yendiği maçta Konyaspor adına bir gol kaydeden Kravates karşılaşmayı değerlendirdi.

Büyük takımlara gol atmasının tesadüf olduğunu söyleyen Kravets, "En önemlisi takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takımın üstünde şanssızlık vardı. İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması ve benim katkı sağlamam." şeklinde konuştu.

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