Erman Toroğlu: Konyaspor, Fenerbahçe'yle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı"

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybeden Fenerbahçe adeta Erman Toroğlu'nun gazabına uğradı! Ünlü yorumcu ve eski hakem, maç için "kedi-fare" benzetmesi yaptı...

Ünlü yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a yenildiği maçı değerlendirdi.

"ÇOK AKILI OYNATTI; FENERLİLERİN DİZ BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Maçın kahramanının Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, "Fenerbahçe'nin ilk yarıda rölantide olduğunu, ikinci yarı gaza basacağını düşündük. Bu maçın hem kahramanı hem de mimari İsmail Kartal. Çok akıllı oynattı. Konyasporlular nadiren topa gelişine vurdular, hep ayağa pasla çıktılar. Fenerbahçeli futbolcuların da diz bağı çözüldü. Topu alamayınca sinirlendiler." dedi.



Kadıköy'de şok! 0-2

BUNUN ADI KEDİ FARE OYUNU!

Konyaspor'un Fenerbahçe'yle kedini fare gibi oynadığını söyleyen Toroğlu şöyle konuştu:

Konyasporlular çok keyif aldı, kedinin fareyle oynadığı gibi oynadılar. Fenerbahçeli topçular önce topu almaya oynamadı, sonra topu almak istedi ama geç oldu. Herkes birbirinde top almasını bekledi, birlikte baskı kuramadılar. Maç 15 dakika daha uzasa Konyaspor bir tane daha atardı, Fenerbahçe atamazdı.

Rıdvan Dilmen: Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi

"BÖYLE BEKLEMİYORDUM"



Fenerbahçe'nin kendisini şaşırttığını söyleyen ünlü yorumcu, "Fenerbahçe'yi böyle beklemiyordum. Yenilirsin ama bir tepki verirsin. Konyaspor direksiyona oturdu, istediği gibi yürüttü arabayı. Rakibe basmadılar, oyuna isyan etmediler, tepki bile göstermediler." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin yıldızı için olay yorum: Büyük takımda oynayamaz

"YAKLAŞMADAN ORTA AÇIYOR!"

Caner Erkin'i eleştiren Toroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Caner ile Gökhan orta yapıyor, öyle orta olmaz! Ceza sahasına yaklaşmadan orta atıyor. Aut çizgisine inersen, savuma olarak ben dağılırım. Sen uzaktan yapıyorsun, forvetler benim kucağımda, hepsini görüyorum. (...) İkinci yenilen golde Caner'i gördünüz mü? Bir de hakeme tepki gösteriyor ofsayt diye... Sen önce defans yapacaksın. (...) Filip Novak kötü oyuncu mu? Novak'ı silebilir misin? Oynatma Caner'i mecbur musun? Sana iki tane gol yedirdi. Önce yedirmediğine bakarım. O zaman forvet oynat Caner'i, yiyorsa... Haydi Caner Erkin'i, yedek bırak! Sahadan çıkarken bile el, kol yapıyor.

Erol Bulut: Basit hatalar yaptık, toparlanmamız lazım

"DEMEK DEDİĞİNİ YAPTIRAMIYORSUN"

Erol Bulut'u da eleştiren Toroğlu, "Sürekli orta çalışmadıklarını Erol Bulut söylüyor. Bunu diyorsan, sen dediğini yaptıramıyorsundur, topçular seni sallamıyordur. 90 dakika maçı izleyelim, Fenerbahçe bu ortalardan sonra kaç kez ceza sahasında topla buluşmuş? Bu ortalardan sonra Konyasporlular topu alıp rahat çıktı. Topu ceza salanına sokuyorsun ama Konyaspor rahat çıkıyor. 90 dakikada hiç direksiyon Fenerbahçe'nin eline geçti mi? (...) Yenilgi Erol Bulut'a yazar. Erol Bulut'tan sonra teknik direktör İsmail Kartal olmasın? Tabii çok erken ama o da Fenerbahçe'de oynamış bir teknik adam." dedi.

İsmail Kartal: Çok çalıştık, iyi analiz ettik, kazandık

"KONYASPORLU YÖNETİCİ OLSAM..."

Konyaspor'a da değinen Toroğlu, "Konyaspor sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi duman etti. Demek büyük takımlara oynuyorlar. Ben Konyasporlu yönetici olsam, oyunculara ceza keserim. Neden diğerlerine böyle oynamıyorlar?" yorumunu yaptı.

İsmail Kartal'ın 2. Kadıköy galibiyeti

"GALATASARAY KÖTÜ; FATİH TERİM REZALET"

Ligin gidişatı için Toroğlu, "Alanyaspor iyi gidiyor, iyi takım. 'Fenerbahçe tek kalır mı?' dedik. Galatasaray kazanırsa hepsi aynı puan. Başakşehir de geliyor. Galatasaray kötü, Fatih Terim rezalet... Fenerbahçe ve Erol Bulut iyi... Buyur hocam hepsi aynı puan!" şeklinde konuştu.

Kravets: Büyüklere gol atmam rastlantı

"TURŞUSUNU MU KURACAKSIN?"

Ayrıca, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de yedek başlamasını eleştiren Erman Toroğlu, "Mert Hakan Yandaş'ı o kadar paraya aldın, turşusunu mu kuracaksın?" ifadelerini kullandı.

Jevtovic: Fenerbahçe'yle evinde oynamak çok zor

Caner Erkin ve Gökhan Gönül, armayı öptü