Rıdvan Dilmen: Mert Hakan bilse Galatasaray'a giderdi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu maçı yorumladı. Mert Hakan Yandaş'ın diri tutulması gerektiğini söyleyen Dilmen, transferi büyük tartışmalara sahne olan 26 yaşındaki futbolcu için "Bilseydi Galatasaray'a giderdi" açıklamasında bulundu.

Ünlü yorumcu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından NTV'deki %100 Futbol'da zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

"BÖYLE OYNARSAN 4 DEĞİL 14 KERE YENİLİRSİN"

Fenerbahçe'nin genç teknik patronu Erol Bulut'un "çok risk aldığını" iddia eden Dilmen, "Erol Hoca'da şunu görüyorum, çok risk alabilen bir teknik adam. Çok risk alan teknik adama 'Hayır' demem ama bir de gerçekler vardır... Namağlup şampiyon olmak kolay değil. 4-5 mağlubiyetle şampiyon olabilirsiniz. Erol Hocam sen böyle oynarsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin." ifadesini kullandı.

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"YEDEK OYUNCU, HOCASINI SEVMEZ"

Fenerbahçe'nin kadro derinliğinin uzun vadede sıkıntı yaratabileceğini ifade eden Dilmen, "Fenerbahçe'nin övgüler yarattığımız kadro derinliği sıkıntı yaratabilir. Dünyanın en büyük yalanı 'Oynamayan oyuncu da hocasını seviyorsa, o hoca süperdir.' Öyle bir oyuncu olmasın, o oyuncu saygı duymalı ama yedek oyuncu hocasına sevgi duymaz, isyan eder" dedi.

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"BİLSE GALATASARAY'A GİDERDİ"

Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray eksenli bir değerlendirme de yapan Dilmen, "Mert Hakan Yandaş, bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır. Bu takımı da yönetmek yürek ister. Mert Hakan'ı da diri tutmak için 11'de oynatırdım." değerlendirmesinde bulundu.

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"KÜSKÜNLÜK OLURSA TOPARLAMASI KOLAY OLMUYOR"

Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Nazım Sangare gibi oyuncuların daha fazla süre alması gerektiğini savunan Dilmen özetle şöyle konuştu:

Mert Hakan kavgası çıktı, Novak gidiyor mu, kalıyor mu dedik, ikisi de oynayamıyor. Nazım sadece Gökhan sakat olunca oynadı. Belki Novak'tan Caner ile birlikte daha fazla faydalanabilirsiniz. Konuşarak diğer oyuncuları da hazırlamalısınız. Eğer küskünlük olursa, bunu toparlamak kolay olmuyor. Kazanırken çıkaramadınız, bari kaybederken ders çıkarın... Fenerbahce'nin geniş kadrosu var ama takım Ozan ve Gustavo'nun sırtına yüklenmiş gibi görünüyor. Yenilen gollerde de gorüldü ki iki bek savunmada sıkıntılar yaşıyor. Mert Hakan, Novak, Nazım gibi oyuncuların da ilk 11'de değerlendirileceği zamanlar gelmeli.

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"CANER, SAVUNMA YAPMAYI BİLMİYOR"

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in savunma yapmayı bilmediğini dile getiren Dilmen, "İlk golü Caner Erkin yüzünden yediler. Caner Erkin savunma yapmayı bilmiyor. Şenol Güneş de Caner'i hücum özelliğinden alıyor. Gökhan Gönül'ün de hücumu daha iyidir." dedi.

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"BU ORTALARA VEDAT LAZIM"

Gökhan ve Caner'in yaptıkları orta ölçüsünde asisti olmadığının da altını çizen Dilmen, "Gökhan'la Caner'in yaptıkları orta kadar asistleri yok. Oranlara bakarsanız, ortalara göre asistleri düşüktür. Bazen Caner çok acele eder, ertken topu içeri keser. Bu ortaları kullanmak için Vedat Muriqi lazım." şeklinde konuştu.

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"İPTAL EDİLEN GOL; SAÇMA SAPAN KURAL!"

Fenerbahçe'nin ilk yarıda Pelkas ile kaydettiği golün VAR'Ddan dönmesine değinen, "Top Valencia'nın pazusuna geldi. VAR'daki görüntüyü bilemem. Pazusuna geldiyse top, el yok. Geçen sene pazu yasaktı, bu sene serbest. Saçma sapan kural! Pazuya çarptı gördüm, saçma sapan kurala göre gol. Ele dokunduğu an varsa bilemem ama maçın kaderine etki etti." dedi.



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