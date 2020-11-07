Jevtovic: Fenerbahçe'yle evinde oynamak çok zor

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Marko Jevtovic, zorlu 90 dakikayı değerlendirdi.

İttifak Holding Konyaspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçta çok güzel bir gole imza atan Marko Jevtovic, zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını belirten Jevtovic, "Fenerbahçe'nin evinde oynamak oldukça zor. Kendi evlerinde üstün bir performans sergiliyor. Bunu bilerek hafta başından beri iyi hazırlanıyor. Hafta boyunca yaptığımız hazırlıkları sahaya iyi yansıttık." dedi.



Attığı gole de değinen 27 yaşındaki genç futbolcu, "Bugün güzel bir galibiyet aldık. Önceki haftalarda da iyi oynuyorduk ama şansımız yoktu. Bugün güzel bir sonuç aldık. Top biraz havadan geldi. Değerlendirmek istedim. Biraz da şansım yanımdaydı. Geçtiğimiz haftalarda da böyle vurmuştum ama olmamıştı." ifadelerini kullandı.

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