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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 19:12
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Caner Erkin ve Gökhan Gönül, armayı öptü

Caner Erkin ve Gökhan Gönül, armayı öptü

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IHA

Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarların tribüne çağırması üzerine yarı sahaya gelerek armayı öptü.

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü tribünlere çağırdı.

Bu davet üzerine yarı sahaya gelen futbolcular taraftarı alkışlarken Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi.

Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları alkışlarken maçı kazanma temennisinde bulundu.

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