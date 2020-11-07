Caner Erkin ve Gökhan Gönül, armayı öptü

Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü tribünlere çağırdı.
Bu davet üzerine yarı sahaya gelen futbolcular taraftarı alkışlarken Fenerbahçe armasını öperek karşılık verdi.
Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları alkışlarken maçı kazanma temennisinde bulundu.
Süper Lig'in 8. haftasında 1-1 sona eren B.B. Erzurumspor - Göztepe maçının ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Fenerbahçeli futbolcular Caner Erkin ve Gökhan Gönül, taraftarların tribüne çağırması üzerine yarı sahaya gelerek armayı öptü.
Süper Lig'in 8'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kaldı. Mavi beyazlılar, maç öncesi seremoniye önünde ‘Geçmiş Olsun İzmir' yazılı ve arkasında ise depremde hayatını kaybedenlerin isim listesinin yer aldığı tişörtle çıktı.
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