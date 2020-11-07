Fenerbahçe'nin yıldızı için olay yorum: Büyük takımda oynayamaz

Fenerbahçe'nin evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybetmesinin ardından TRT Spor'da maçı yorumlayan ünlü yorumcu, eski futbolcu Ali Gültiken, ilginç açıklamalarda bulundu.
Enner Valencia'yı ağır bir şekilde eleştiren Gültiken, "Caner ilk yarıda iyi çıktı ama ikinci yarı yapamadı. Gökhan da çok iyi günüde değildi. Beklerden istediğini alamayınca öne bakıyoruz. Valencia çok hareketli gibi görünüyor ama dar alanda etkisi yok. Oyun kurma becerisi de yok. Top taşıyabilir ama büyük takım özellikleri çok fazla yok. Valencia'yı da iyi kapattılar. Fenerbahçe merkezden oynuyordu, Ozan'ı da kapattılar, Gustavo'nun da iyi oyun kurmasına engel oldular." dedi.
"KALİTELİ AMA YUMUŞAK"
Pelkas'ı hem öven hem yeren Gültiken, sözlerini şöyle sürdürdü:
Dimitris Pelkas'ın nerede oynayacağı Fenerbahçe'de çok konuşulacaktır. Yumuşak bir oyuncu, Sosa gibi tehlikeler yaratan bir oyuncu havası yok. Bireysel kalitesi var ama yumuşak kalıyor. Fenerbahçe'nin o bölgede daha agresif bir oyuna ihtiyacı var.
"PEROTTI OLABİLİR!"
Sarı-lacivertlilerin Diego Perotti'yi oyun kurucu kanat pozisyonunda değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Ali Gültiken, "Fenerbahçe ilk golden sonra da reaksiyon veremedi. İkinci golden sonra oyundan düştüler. Ligin başı ama Fenerbahçe'nin mutlaka kanatta oyun kurucu birini yaratmalı. Bu Perotti olabilir." şeklinde konuştu.
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